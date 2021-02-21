　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

惡魔渣男「假裝跳河尋死」　女友「不會游泳」下水救他溺死

▲▼惡魔渣男「假裝跳河尋死」　女友「不會游泳」下水救他溺死。（圖／翻攝紫牛新聞）

▲李男翻過欄杆跳入河中，害女友為救他溺死。（圖／翻攝紫牛新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇淮安李姓男子兩年前假裝跳河尋死，害不會游泳的孫姓女友為了救他溺死，李男也因此被依故意殺人罪起訴。當地法院近日宣判，李男被判有期徒刑12年6個月，剝奪政治權利3年。

根據陸媒報導，李男出生於1999年，在酒吧工作期間認識大他11歲的孫女，兩人並成為男女朋友。

兩人2019年2月2日一起到餐廳吃飯，孫女發現李男的手機內有賭博的相關訊息，氣得直接離開。李男感到很沒面子，決定嚇唬女友，於是打電話告訴女友自己要跳河尋死，還傳了準備跳河的影片，接著就跳入河中。

不過，李男其實沒有想要尋死，所以在水中抓住了一根凸起的鋼筋，等到孫女到場之後，假裝已經失去意識，故意不回應女友的呼喊。孫女見李男一直沒有反應，相當緊張，顧不得自己不會游泳，跳入水中救人。

令人詫異的是，李男見孫女靠近後，竟突然用力抓住孫女，將孫女拖入深水區，導致孫女被急流沖走，自己則緊緊抓住鋼筋，後來被人拉上岸。

孫女被沖走後便失去蹤影，屍體6日後在岸邊被人發現，經過鑑定，死因為溺水身亡。

事後，李男被以「故意殺人罪」起訴，當地法院近日宣判，李男犯故意殺人罪被判處有期徒刑12年6個月，剝奪政治權利3年。
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／北宜公路嚴重車禍　1重機騎士當場慘死
要求5年後買房！人妻見禮物縮水「4萬變9千」臭臉：福利要一樣
郭書瑤7年翻身「低收入戶→買千萬豪宅」！靠3招省錢變富婆
把握最後機會！頭獎上看1200萬1注抱回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

土豪年會發1.1億獎金！　超級業務「笑環抱1700萬」

女兒被霸凌...爸拿屠宰刀「捅死9歲同學」：我不後悔！已執行死刑

惡魔渣男「假裝跳河尋死」　女友「不會游泳」下水救他溺死

暗批美方「單邊主義+霸凌行為」　楊潔篪：損害現行國際體制

狂點5千火鍋菜！服務員勸阻 　男子拍桌吼「妳管得著！」

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時「喝自來水充飢」

陸警已拘2名「侮辱邊境英雄」網友　連兩天抓人「堅決嚴懲！」

德媒緊咬「疫情陰謀論」　中駐德使館反擊：厚顏無恥

2公尺大蛇每天「準時」爬出墳頭！被圍觀也超淡定　村民瘋湧祭拜

柬埔寨單日確診破紀錄！　夜店狂歡「32名大陸民眾確診」　

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

吳慷仁被楊謹華、鄭元暢連CUE戀情　又遭許瑋甯拿魚嚇飛：我不錄了QQ

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

狗群包圍...穿山甲寶寶無助蜷縮　獲救後穩定成長！蟻窩「整組搬」

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

土豪年會發1.1億獎金！　超級業務「笑環抱1700萬」

女兒被霸凌...爸拿屠宰刀「捅死9歲同學」：我不後悔！已執行死刑

惡魔渣男「假裝跳河尋死」　女友「不會游泳」下水救他溺死

暗批美方「單邊主義+霸凌行為」　楊潔篪：損害現行國際體制

狂點5千火鍋菜！服務員勸阻 　男子拍桌吼「妳管得著！」

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時「喝自來水充飢」

陸警已拘2名「侮辱邊境英雄」網友　連兩天抓人「堅決嚴懲！」

德媒緊咬「疫情陰謀論」　中駐德使館反擊：厚顏無恥

2公尺大蛇每天「準時」爬出墳頭！被圍觀也超淡定　村民瘋湧祭拜

柬埔寨單日確診破紀錄！　夜店狂歡「32名大陸民眾確診」　

一張圖還原「西濱20車連環撞現場」！2死者斷魂位置曝光

快訊／北宜18K重機死亡車禍　黃牌騎士當場慘死、白牌騎士昏迷

蔡英文介紹在「火星開車」的駕駛　嚴正、劉登凱來自台灣

鬆獅看醫生吵買玩具！　身上亮點「害羞5字」網笑噴：好想瞧瞧

趙炳圭霸凌受害者再曝新證據！網友灌爆《玩什麼好呢》：請他下車

新店安和夜市「只做到今晚」！開幕3年收攤…當地人跪求：蓋好市多

外籍人士入境3/1起有望鬆綁！　陳時中：一人一戶措施會持續

新冠肺炎後疫情時代的骨鬆治療

土豪年會發1.1億獎金！　超級業務「笑環抱1700萬」

娘娘出書囧遇腎結石　請出版社「別翻成泰文」原因曝光

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

大陸熱門新聞

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

被催做寒假功課！11歲妹跳樓亡

酒吧前遭圍毆！他下秒還被車輛拖行輾斃

相差61歲「祖孫婚紗照」背後超感人

大蛇準時爬出墳頭　村民瘋湧祭拜

駕駛頂貨車　下一秒輾進車底慘死

富二代閃婚極品女神！蜜月見愛妻卸妝堅決離婚

男童過年吃水餃！　1年後胃挖出「2腐蝕硬幣」

女客撒嬌：不陪酒就負評！外送員摸上去被送警局

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

2歲妹逛夜市　跌倒竹籤插穿鼻翼

清朝最色皇帝！30歲縱慾過度吐血亡

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時

百貨超羞恥透明廁所！關門蹲下外面排隊圍觀

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／西濱14車連環撞！10多人死傷　北上全線封閉

撞擊瞬間曝！濃霧中連環撞　他癱坐在地後車又衝上來

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

罔腰PO凸肚照…地方媽看不下去！

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

郭書瑤7年翻身「低收入戶→買下千萬豪宅」！

1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻遭追撞夾殺亡！

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

死傷慘況曝！西濱20車連環撞　轎車爛到看不出車型

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面