惡魔渣男「假裝跳河尋死」　女友「不會游泳」下水救他溺死

▲李男翻過欄杆跳入河中，害女友為救他溺死。（圖／翻攝紫牛新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇淮安李姓男子兩年前假裝跳河尋死，害不會游泳的孫姓女友為了救他溺死，李男也因此被依故意殺人罪起訴。當地法院近日宣判，李男被判有期徒刑12年6個月，剝奪政治權利3年。

根據陸媒報導，李男出生於1999年，在酒吧工作期間認識大他11歲的孫女，兩人並成為男女朋友。

兩人2019年2月2日一起到餐廳吃飯，孫女發現李男的手機內有賭博的相關訊息，氣得直接離開。李男感到很沒面子，決定嚇唬女友，於是打電話告訴女友自己要跳河尋死，還傳了準備跳河的影片，接著就跳入河中。

不過，李男其實沒有想要尋死，所以在水中抓住了一根凸起的鋼筋，等到孫女到場之後，假裝已經失去意識，故意不回應女友的呼喊。孫女見李男一直沒有反應，相當緊張，顧不得自己不會游泳，跳入水中救人。

令人詫異的是，李男見孫女靠近後，竟突然用力抓住孫女，將孫女拖入深水區，導致孫女被急流沖走，自己則緊緊抓住鋼筋，後來被人拉上岸。

孫女被沖走後便失去蹤影，屍體6日後在岸邊被人發現，經過鑑定，死因為溺水身亡。

事後，李男被以「故意殺人罪」起訴，當地法院近日宣判，李男犯故意殺人罪被判處有期徒刑12年6個月，剝奪政治權利3年。

