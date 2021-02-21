婆酸車髒沒面子要她「親手洗」！人妻曝1事實讓網友噴：這才丟臉

▲婆媳問題常間接影響夫妻感情。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

婆媳問題常引起媳婦間討論，有些人會把自己的兒子當寶，娶進來的媳婦就要負責服侍。一位人妻過年期間就被婆婆要求「親手替老公洗車」，讓她不滿表示，車是她買來送老公的，難道還要包清潔？，「怎麼不叫自己兒子去洗！」

原PO昨（20）日在「靠北婆婆2.0」發文表示，公公過年時看到先生的車子髒，就唸「你們夫妻倆很懶惰，車子髒也不去洗」，老公就立刻說待會馬上開去給別人洗。

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不過公公對這個答覆不太滿意，他表示，「給人家洗還要錢，你們自己洗一洗不是很好嗎？你們怎麼這麼懶」，原PO和老公聽了也沒繼續回話，想著把車弄乾淨就是了。

▲原PO在臉書抱怨。（圖／翻攝自臉書）



沒想到過一會兒，婆婆竟私底下叫原PO趕快去幫老公洗車，「當人家妻子的人就要勤勞點，看到車子髒了要去整理，開那麼髒的車子出去先生多沒面子」，讓原PO聽了相當不滿，車子是她買來送老公的，「還要我包清潔？你怎麼不叫自己兒子去洗」。

文章一出，引起不少女網友湧入回應，「他們真正要的面子不是車子乾不乾淨或媳婦勤不勤勞，而是有個對老人家唯命是從的媳婦」、「真心覺得兩代不要一起住，減少摩擦，雙方都沒惡意但是敏感玻璃心」、「這種婆婆是當自己兒子是嬰兒嗎」、「讓大家知道車子誰買的吧，看誰比較沒面子」。

▼網友回應。（圖／翻攝自臉書）

