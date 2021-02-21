「小蔡依林」闖鐵軌拍網美照！　深夜在IG緊急發文道歉了

▲「小蔡依林」呂妍芯闖鐵軌拍代言照，她20日深夜10時許出面道歉。（圖／台鐵提供；翻攝自呂妍芯Instagram）

記者趙蔡州／綜合報導

有「小蔡依林」之稱的網紅呂妍芯被發現，她為了拍攝代言的品牌商品，竟違法闖入屏東台鐵高架鐵路，此舉不但引發大批網友撻伐，警方也介入調查準備開罰。呂妍芯20日晚間10時在Instagram發文道歉，指稱自己做了最壞的示範，「對於我犯錯的事情，向社會大眾誠心誠意的道歉，真的非常對不起。」

呂妍芯20日晚間10時在IG表示，事發到現在，她悔過並沈靜下來，對於自己犯錯的事情，向社會大眾誠心誠意的道歉，因為他的無知與不懂事，做出了最壞的示範，「真的非常對不起」。

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▲呂妍芯道歉「我會虛心接受法律的重罰，懺悔自己所犯下的錯誤」。（圖／台鐵提供）

她透露，她早上收到網友提醒後，就馬上把照片下架，後來收到警察的到案通知，「我立刻到案說明並完成筆錄，鐵路局的警察也告知我，我所犯下的錯誤以及不正確的觀念」、「我會虛心接受法律的重罰，懺悔自己所犯下的錯誤。」

她後悔說，「對不起大家，我做了非常錯誤的示範，造成社會觀感不佳，也造成受影響的人的不舒服，真的非常對不起」、「謝謝提醒我的朋友和網友，謝謝您們給了我一次成長的機會，未來處事會更加仔細、謹慎，真的謝謝您們。」