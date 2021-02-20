快訊／江啟臣發表《參選宣言》爭取連任　當國民黨2024「造王者」

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣20日於臉書發出《江啟臣參選宣言》，正式宣佈爭取連任，將為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

江啟臣於臉書發文強調3點「初心、革心、民心」，表示自己將會帶領國民黨在正確的道路上努力前進。他說，自去年農曆年後，國民黨處於2020大選敗選的低迷，民進黨挾著817萬票的勝選炫風，來勢洶洶，國民黨則處於敗選的空前低谷、危機四伏，在外界普遍不看好國民黨未來一年復甦道路的艱難時刻，他投入黨主席補選，希望能帶領中國國民黨重振氣勢，拾回民眾的認同與信任。

江啟臣說，曾有人問他，接下重擔之前沒想過「個人的厲害得失」嗎？他回答，從政別無他法，唯有「初心」而已，自己始終認為，從政是價值的堅持，是對人民的責任，不是股市投資，只有股價上漲看好時才進場。

因此，江啟臣說，當黨面對低谷時，克服逆風自傷的考量，他選擇在低谷時勇敢承擔，他知道面對當下的困局，不僅要具備承擔陣痛與責難的準備，更必須在一次次驚濤駭浪中掌穩船舵破浪前進，讓國民黨在轉型中壯大。

江啟臣表示，他上任至今，雖然只有短短一年，卻已與黨員一同面對了高雄市長罷免、議長補選、市長補選、反萊豬進口、中天關台、公投連署成案、王浩宇及黃捷罷免案等等挑戰。

他說，這些過程都讓他想起軍旅生涯中擔任蛙人的磨練，每一次訓練與任務的挑戰，都像是快要滅頂的極限，過程雖然艱辛萬分，但每撐過一道關卡，都使體質更加強壯，更經得起戰場的考驗，無形之中，成為了一支精實的戰鬥團隊，在一次次的自我懷疑與危機中站穩腳跟，終於穩步前進。

江啟臣強調，改革沒有回頭路，從一開始就任的「生存」，到體質的「調整」，一直到邀請社會支持力量回到國民黨的「壯大」，自己不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

因此，江啟臣正式向宣佈，他將勇於承擔並接受挑戰，投入今年國民黨黨主席選舉，爭取黨員的支持，繼續深化國民黨的改革工作、實現「護食安、保民主」公投，並以宏觀的政策與願景，爭取全民的認同，帶領國民黨重返執政！

他誓言，將會打好2022勝選基礎，贏回2024全民信任，是國民黨未來最迫切的政治目標。將結合更廣大的群眾基礎、更優秀的選戰部隊、更真誠的團結合作、更務實的政策願景，共同捍衛臺灣的民主、價值與人權。雖然道路上充滿荊棘，但他知道國民黨正走在正確道路上，更有信心成為國民黨的「桶箍」，以無私的初心、勇氣與承擔的革心，帶領國民黨贏得民心、重返執政，讓中華民國走向更光明與美好的未來。

▲國民黨黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）