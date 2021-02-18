66歲婦「拜天公」失控倒車爆衝分隔島2傷　姐：她脖子好像會痠

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名66歲婦人深夜準備拜天公，沒想到疑誤踩油門倒車衝上分隔島，再撞到對向車輛，造成2人受傷。受害女車主無奈，因這輛二手車是爸爸買的禮物，才開5年卻被撞壞。肇事婦人則回應，不知道車子為何失控暴衝。但警方表示，婦人已涉嫌過失傷害和毀損罪。

▼肇事婦人失控倒車撞分隔島全被拍下。（圖／東森新聞）

▲▼肇事婦人失控倒車撞分隔島全被拍下。（圖／東森新聞）

《東森新聞》報導，事發於台中市潭子區中山路一段，11日晚間11時多，66歲婦人從車庫開出來，要停在路邊拜天公，疑似在倒退時誤踩油門暴衝，倒車越過分隔島後，再衝撞對向車輛，嚇得被害女車主大叫，差點波及彩券行。

從對向監視器角度隱約可以看到，婦人的銀車車頭燈開出來路邊停車，但沒幾分鐘，失控往後退，撞上變電箱後原地自轉。受害女車主受訪表示，「我看到一台車跨越分隔島，我想說天啊，我遇到像連續劇一樣的劇情。那時候速度真的太快，我那時候看到她的車，已經在分隔島上。」她欲哭無淚，代步車沒了，維修費初估超過15萬，原本開開心心回家過年，卻當街被擊落，直呼真的衰爆。

▲▼被撞女車主直呼衰爆。（圖／東森新聞）

目睹車禍一瞬間，附近彩券行員工直呼嚇死了，「人就已經當下是恍惚，想說她（肇事車主）就已經那樣了，完蛋了，我要跑也跑不是，不知道她接下來方向會往哪裡。」彩券行老闆則說，他瞬間在想應該要跑向哪裡，救東西也救不到，如果撞進來怎麼辦。

肇事婦人強調，不知道車子為何突然暴衝，但她涉嫌過失傷害和毀損罪。肇事車主姐姐說，也不知道妹妹為何暴衝，「她脖子好像會痠痛。」大雅分局潭子交通小隊小隊長何永豐指出，肇事原因還要再釐清。

▼66歲婦人開車肇事。（圖／東森新聞）