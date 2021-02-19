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一家8口沙漠迷路！「活活渴死」半年後被發現僅剩遺骸...絕望遺書曝

▲一家8口受困沙漠渴死，直到6個月後才被人發現。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲除了找到8具屍體外，還有13人不知去向。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

蘇丹有一家人原本計畫開心出遊，結果在開車經過沙漠時卻不幸受困，導致車上有8人最後活活渴死，另外13人不知去向，時隔半年後才有人發現這輛拋錨的汽車，以及車上5男3女的屍體，現場還找到一封令人心碎的遺書。

根據《The New Arab》報導，事件發生在利比亞庫夫拉市（Kufra）西南方400公里處的沙漠，當時有人發現一輛白色豐田越野車疑似後輪卡在沙漠中，不僅已經拋錨，附近還四散著大量衣服、包包等物品，隨後便在車內發現了3名女性及5名男性的遺體，警方到場後推測遇難的是一家8口，疑似找不到方法離開沙漠而被活活渴死。

▲受困車輛附近散落大量物品。

根據調查，受困的一家人是在去年8月離開蘇丹的法希爾（El Fasher）前往庫夫拉市，車上包括兒童共21人在出發後便音訊全無，直到6個月後才被人發現受困沙漠的車輛及8人的屍體，另外有13人則還不知去向。

警方在現場還發現了一封死者留下的手寫遺書，寫道「給找到這份文件的人，這是我兄弟的電話，請轉告他，對不起，請原諒我沒有把媽媽帶到你面前。」字句間充滿絕望。目前當地警方已展開調查，以確認這起悲劇究竟是如何發生，並對失蹤的13人展開搜索。

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