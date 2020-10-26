馬克宏「一句話」惹怒穆斯林！商家秒下架法國貨　外交部急回應

▲穆斯林世界就法國總統馬克宏日前發表有關伊斯蘭教的言論表達抗議。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

法國總統馬克宏日前就「教師遭當街斬首」一案發表的言論引發穆斯林世界不滿，讓這些國家的商家紛紛展開抵制法國產品行動，以示抗議。利比亞、敘利亞和加沙地帶也舉行了示威活動。

▲馬克宏步出巴黎教師被斬首的現場後，嚴正譴責伊斯蘭恐怖攻擊。（圖／路透）

綜合《半島電視台》和BBC報導，馬克宏在該案發生當晚表示，法國將採取行動「打擊伊斯蘭分離主義」；他們12月會提出一項法案，以加強在法國實行「政教分離」的法律，還將伊斯蘭教描述為一個「充滿危機」的宗教。此外，他也對刊登了諷刺先知穆罕默德漫畫的媒體表示支持。

▲科威特、卡塔爾等國的超市紛紛下架法國產品，以示抗議。（圖／路透）

他的言行引發穆斯林世界的不滿，紛紛在社交媒體上展開運動，呼籲阿拉伯國家的人民抵制來自的法國產品。「抵制法國產品」（#BoycottFrenchProducts）和「除了上帝的使者」（#ExceptGodsMessenger）等標籤在科威特、卡塔爾、巴勒斯坦、埃及、阿爾及利亞、約旦、沙烏地阿拉伯和土耳其等國流行開來。

科威特和卡塔爾多家超市和廠家打頭陣，首先下架所有法國產品，並在網路宣布抵制法國產品。卡塔爾大學也加入行動，校方以「故意濫用伊斯蘭教及其象徵」為由，無限期推遲了法國文化周的活動。同時，利比亞、敘利亞和加沙地帶舉行了示威活動。

#Boycott: les appels au boycott de produits français se multiplient dans plusieurs pays du monde arabe, après les propos d'Emmanuel Macron, qui a promis de ne pas "renoncer aux caricatures" du Prophète Mahomet.

Au Koweït et au Qatar, des aliments sont retirés des magasins. pic.twitter.com/bi62sFaJkb — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 24, 2020

科威特財政部長納耶夫（Nayef al-Haj Raf）呼籲，世界領袖、思想家和意見領袖等應該拒絕仇恨言論，不要對宗教及其象徵抱有蔑視、尊重穆斯林的感受，而不是一味地對伊斯蘭感到恐懼。

科威特外交部特也發表聲明表示，他們反對將伊斯蘭教與恐怖主義聯繫起來的歧視性政策，因為這樣的舉動是「歪曲事實、侮辱伊斯蘭教教義，還冒犯了全世界穆斯林的」。法國外交部回應，中東國家應該立即停止這項「少數激進派」所推動、「毫無根據」的行動。

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