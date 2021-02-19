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牛年開運必吃朕一品！家傳紅燒、金門高坑牛肉麵袋裝隆重推出　3分鐘美味端上桌

▲▼ 朕一品 。（圖／記者周宸亘攝，後置）

「朕一品　家傳紅燒牛肉麵」及「朕一品　金門高坑牛肉麵」推出袋麵包裝，新的一年就用最牛朕一品「犇放轉運」。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

牛年到！面對開工後的忙碌生活，需要好好大啖美食補充體力來迎接挑戰、讓新年運勢一起旺上加旺，而公認最方便、美味、熱呼呼的平民美食非泡麵莫屬！其中，爆紅款味丹「朕一品」系列超搶手，不管是「朕一品　家傳紅燒牛肉麵」或「朕一品　金門高坑牛肉麵」，在網路各大社群討論度都強強滾，這兩款泡麵如何在琳瑯滿目的品項中勝出？網友分享「牛肉大塊扎實」、「湯頭噴香濃郁」、「麵體Q彈大滿足」，加上3分鐘即可享受的便利性，讓「朕一品」成為家戶牛年必囤美食。此外，在粉絲熱烈敲碗下，朕一品也推出能夠帶回家料理的「袋麵包裝」，隨個人喜好加入青菜、雞蛋等各種好料，輕鬆就能來碗大滿足饗宴，用滿滿元氣跟朕一品一同「犇向好運」。

朕一品以Q彈有勁麵條、嚴選新鮮食材搭配長時間直火烹煮、將食材滲透至湯頭堆疊出的濃郁口感，打造如同皇帝等級般最奢華感受。再加上3分鐘就能大快朵頤，讓所有喜歡牛肉麵愛好者能隨時享受美味，碗裝一推出就讓不少饕客爭相搶購，更被網友譽為「2020必嚐泡麵」，豐富口感、紮實肉塊讓吃泡麵不只是解饞，而是徹底的大滿足。

秒殺口味「朕一品　家傳紅燒牛肉麵」　秘製辣油讓湯頭回甘又帶勁

曾榮獲五屆冠軍牛肉麵的「洪師父牛肉麵」，以鮮甜會回甘的湯頭出名，本次與朕一品聯名的「家傳紅燒牛肉麵」完美還原清甜蔬菜熬製的紅燒湯頭，初嚐時溫潤醇厚，加上筋肉比例均勻的優質牛腱肉，一口咬下嚼勁十足、肉香四溢，加上點綴在上頭的多元蔬菜，搭配Q彈麵體，無論在視覺、味覺都是大滿足。隨袋附贈的秘製辣油包，更是能夠讓湯頭層次更加豐富、香醇回甘的好味道。

▼朕一品　家傳紅燒牛肉麵中的秘製辣油能讓湯頭香辣帶勁卻又唇齒留香。

▲▼ 朕一品 。（圖／記者周宸亘攝，後置）

金門兵共同回憶「金門高坑牛肉麵」　獨門酸菜辣椒醬享受多層次口感

「朕一品　金門高坑牛肉麵」則是近期詢問度最高的超強聯名，在金門搶先推出時就吸引不少饕客求金門代購。與一般紅燒、清燉牛肉麵湯底不同，高坑牛肉麵以燉煮成琥珀色的大骨高湯為基底，料理包中的牛肉塊不僅給好給滿，完整肉塊鹹香軟嫩，再配上Q彈有勁的麵條，將濃郁湯汁牢牢吸住，呈現滑順有勁卻又豐富的風味，再加入獨門酸菜辣椒醬，加入拌勻後更能一口氣嚐到「甘甜、層次豐富」的滋味。

▼朕一品　金門高坑牛肉麵中的獨家酸菜辣椒醬，讓湯頭更增加層次感。

▲▼ 朕一品 。（圖／記者周宸亘攝，後置）

除了加入熱水、調味包就十分美味外，泡麵最經典的吃法莫過於加入青菜、蛋，利用超商、超市就能買到的配料，再搭配家中精緻餐具擺盤，讓簡單的泡麵也能因為講究食材、濃郁湯頭，充滿「儀式感」。聞著牛肉味十足的香氣就能感到幸福，咬下去更是盡情享受牛氣在嘴巴犇騰的大滿足。

現在家傳紅燒牛肉麵及金門高坑牛肉麵隆重推出袋麵包裝，從1月28日開始在全台家樂福獨家上架，嚐鮮價一袋只要159元。帶回家打開加入熱水等待3分鐘，下班後沒時間卻想要享受帝王美食，隨時都能輕鬆嚐美味，現在就趁牛年跟著朕一品一起「嚐盡最牛美味、一同犇向好運」。

▼將簡單雞蛋、青菜放在朕一品泡麵上頭，就能享受到濃郁湯頭、軟嫩牛肉塊帶來的奢華美味。

▲▼ 朕一品 。（圖／記者周宸亘攝，後置）

▲▼ 朕一品 。（圖／記者周宸亘攝，後置）

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