跟網紅吵架拼出5億營業額！館長陳之漢混黑道欠債200萬一度想輕生

▲館長陳之漢身兼網紅、健身房、電商企業主，同時也是自家事業的最佳代言人。（圖／翻攝館長「飆捍」臉書）

記者羅志華／綜合報導

「35歲開串燒店，我邊洗盤子邊哭，混兄弟10年一場空」，網紅館長陳之漢現在經營健身房和電商事業，成績斐然，但他並非一路順遂，自15歲開始打工，18歲本想以志願役為終生志業，卻因得罪長官黯然退伍，混黑道時欠下200萬，更讓他一度想不開，特別的是，現在營業額5議元的電商事業，創立原因是另名網紅的「炸隧道」意外。

▲館長自少年起，做過裝潢、送貨等不少工作，後來拍廣告宣傳生意，也不時親自扮演司機。（圖／翻攝「寶寶愛館長」Youtube）

為生活到處打工，職場前輩幹話不斷

館長出身單親家庭，15歲時，母親表明「只能供他到這」，他也開始打工分擔家計，期間做過板模、油漆等工地，雖然年紀小，主要工作不是他做，當時與朋友邊做邊玩也算有趣，但師傅們的「幹話」，讓他記到現在，受訪時也相當不屑，「他們都會靠北，『現在年輕人就是愛做不做拉』、『很好命啦』，真的好命會來工地嗎？」，館長認為，人該憑實力說話，這樣的經歷，也影響了他從軍時的態度。

▲館長回憶，18歲入伍每月只領5千，光往返屏東就花得差不多了，後來乾脆就簽志願役。（圖／翻攝館長「飆捍」臉書）

館長表示，18歲入伍後，陸戰隊在屏東受訓，每個月5000塊的薪水，搭個車就差不多了，放假若想再看個電影，免不了要向家裡拿錢，加入志願役1個月3萬，扣掉開銷還能拿錢回家，家貧的館長，自然就選擇「簽下去」。

本以為會當一輩子兵，卻因操體能惹到長官

打工時受不了前輩「一張嘴」，館長任士官時，要求士兵體能也是「我做一下，你們做一下」，帶兵、戰技體能表現優異的館長，原以為會當一輩子軍人，不料竟因操到「長官朋友的兒子」亂了計畫，「我們志願役的，該做義務役的榜樣，當時那學弟體能太差，我實在看不下去」。

▲館長（左）原以為會當一輩子兵，不料竟因操到「長官朋友的兒子」，讓他被降階調單位，後來也因此退伍。（圖／翻攝館長「飆捍」臉書）

學弟一告狀，效果遠勝1985申訴專線，館長不久即被降階調單位，讓他感嘆軍中黑暗、萌生退意，卻也有了另個打算，「我少年時喜歡打籃球，對健身非常熱衷，但當時的健身房收費都很貴，我就在想如果能開個平價的，一定很有搞頭」。

騎機車被女友嫌，看朋友混黑道、開好車心動

退伍後的館長到貨運公司上班，幾年間領著3、4萬元薪水，平時以機車代步，「當時我女友姐姐的男友開車，姐妹間難免有些比較，2個男人碰頭時我相當自卑，女友也嫌我沒車」這一切讓他急著想更多、更快地賺錢，再加上看黑道的朋友開好車，讓他興起了混兄弟的念頭，「當時想著進去撈一撈，就能趕快開健身房了」。

▲館長年輕時，曾因騎機車被女友嫌，事業做大後，不僅自己買了幾部好車，也送車給部屬。（圖／翻攝館長成吉思汗Youtube）

館長剛加入黑道時，在八大行業當領班，隨著人脈越來越廣，開始跟著大哥牽工程、討債，期間館長不僅沒賺到錢，反刷爆了6張信用卡，「借錢去幫大哥充場面、公祭小弟穿西裝也是我買，還有一堆江湖救急，我連外人都幫」、「我工程東跑西跑，大哥賺飽飽，也只分我一點」。

記者不禁提問，「當初開好車吸引館長加入的那些人，都是怎麼混的？」，館長淡定地說，「要嘛跟到好大哥，不然就是貸款買車，把自己包裝得很風光」；後來簽賭流行，館長也投身其中，卻讓他陷入黑道生涯中的最低潮，甚至一度想輕生。

江湖救急「6張卡刷爆」，「被欠債」卻沒人願出手

「當時賭盤亂象不斷，很多人贏錢拿錢，輸錢跑路」，某次館長因信任出借賭盤，對方講得輕鬆「欠錢會幫你處理」，不料越想翻盤輸越多，等館長發現時，竟已欠下200萬賭債，更糟糕的是，當館長要他負責時，對方竟說「我沒錢，不然你一槍打死我好了」，讓館長又氣又無奈。

▲館長多次在直播勸觀眾別混黑道，稱他混時不僅沒賺到錢，還總是幫忙墊錢被刷爆6張卡。（圖／翻攝館長成吉思汗Youtube）

「以前幫人那麼多，換我求救時，卻沒人要幫我」，館長「被欠債」後四處求援，卻沒人願意出手，甚至連以前幫過的人也冷漠以對，欠下大筆債務外，人性現實更讓他心寒，「有次我在頂樓，真的很想跳下去」，最後這筆債還了2、3年才還清，期間也慢慢淡出黑道，這段悲慘的經歷，讓他日後直播時，總勸觀眾別混兄弟。

改行做正當生意，洗盤子洗到痛哭

館長黑道混了10年，雖沒賺到錢，卻博得不少好評，決心做正當生意後，借了100多萬在蘆洲開串燒店，但生意僅勉強打平，頂多偶爾朋友來喝攤大的，才能賺點小錢；某次收拾餐廳，館長想到自己繞了一大圈，到頭來還是只能在這洗盤子，一陣心酸下不禁痛哭失聲，提到這段，館長靦腆地笑了笑，「那時就是很辛苦，又沒賺甚麼錢，如果賺很多就算了」。

館長從當兵、送貨到混黑道，一路堅持健身，期間又因被嗆「練這麼大隻，不會打也是沒用」，而參與格鬥訓練，經營串燒店同時，他一邊指導徒弟健身、格鬥，一邊宣揚想開健身房的目標，終於，人生迎來了轉機。

▲館長成立健身房後，回頭找大哥投資卻連連遭拒，才明白以前那些承諾都是假的。（圖／翻攝館長成吉思汗Youtube）

遇貴人相助開健身房，回頭發現大哥承諾攏係假

館長在徒弟的引薦下，得到3000萬資金，在蘆洲開創首家「成吉思汗」健身房，而為宣傳開啟直播鏡頭的那一刻，也成了日後爆紅的起點，館長為拓展分店籌措資金，想起以前「大哥」們都說要投資他，回頭一找，卻又讓他嘗盡人間冷暖。

「找他們談，這邊說要問老婆、那邊說最近很困難，不然就是說酒店剛開手頭緊」，理由千百種，答案只有一種–沒錢，但當成吉思汗順利展店、館長名氣漸漲後，那些人又透過關係表達投資意願，「那時候就已經不一樣了啦！」講到這，館長咬了口荷包蛋，當年的賭爛，彷彿全化作一抹不屑的微笑。

▲館長以直播個人魅力號召，也是自家商品的最佳代言人，也將省下的廣告費回饋消費者。（圖／翻攝館長Youtube、飆悍臉書）

營業額5億的電商，竟是跟網紅「吵」出來的

館長除健身房外，另一大事業體就是電商，但當初成立的理由，卻讓人有些傻眼，「本來我們放點周邊在網拍玩玩，就有網友拿我們的產品，跟別的網紅衣服比較」，一時火藥味竄起，館長還特地邀那名網紅同台，於直播時上演大團結戲碼，不料2人卻因新聞鬧翻。

▲館長與另名健身網紅吵翻後，一氣之下，大力經營要「打垮對方」的電商，是目前兩大事業體之一。（圖／翻攝「寶寶愛館長」Youtube）

2018年7月，該網紅與游姓友人駕車出遊，行經士林自強隧道時，游男突然急踩油門，最後因高速煞車不及「炸隧道」，造成2死3傷，但網紅受訪時，扯到「館長以前騎車也很快阿！」，新聞標題下「健身網紅」、又貼出館長照片，讓部分民眾誤認館長出車禍；館長對新聞不滿外，對網紅言論更加火大，決心開戰輾壓對方的服飾業。

「當初就是因為一股氣，才比較認真做電商，後來因623工商銳減，便將電商納入主要事業」，如今館長事業越做越大，電商年營業額達5億，商品大多堅持「台灣製造」，未來除將拓展3C、保養品領域外，也將跨足實體飲料、火鍋店面，「開健身房很花錢阿，除了本來租金就很貴，現在又碰上疫情，但吃是硬性需求，我也必須分散風險」。

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