　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跟網紅吵架拼出5億營業額！館長陳之漢混黑道欠債200萬一度想輕生

▲▼館長陳之漢專訪用照。（圖／翻攝館長Youtube、飆悍臉書）

▲館長陳之漢身兼網紅、健身房、電商企業主，同時也是自家事業的最佳代言人。（圖／翻攝館長「飆捍」臉書）

記者羅志華／綜合報導

「35歲開串燒店，我邊洗盤子邊哭，混兄弟10年一場空」，網紅館長陳之漢現在經營健身房和電商事業，成績斐然，但他並非一路順遂，自15歲開始打工，18歲本想以志願役為終生志業，卻因得罪長官黯然退伍，混黑道時欠下200萬，更讓他一度想不開，特別的是，現在營業額5議元的電商事業，創立原因是另名網紅的「炸隧道」意外。

▲▼館長專訪用照。（圖／翻攝Youtube）

▲館長自少年起，做過裝潢、送貨等不少工作，後來拍廣告宣傳生意，也不時親自扮演司機。（圖／翻攝「寶寶愛館長」Youtube）

為生活到處打工，職場前輩幹話不斷

館長出身單親家庭，15歲時，母親表明「只能供他到這」，他也開始打工分擔家計，期間做過板模、油漆等工地，雖然年紀小，主要工作不是他做，當時與朋友邊做邊玩也算有趣，但師傅們的「幹話」，讓他記到現在，受訪時也相當不屑，「他們都會靠北，『現在年輕人就是愛做不做拉』、『很好命啦』，真的好命會來工地嗎？」，館長認為，人該憑實力說話，這樣的經歷，也影響了他從軍時的態度。

▲▼館長陳之漢專訪用照。（圖／翻攝館長Youtube、飆悍臉書）

▲館長回憶，18歲入伍每月只領5千，光往返屏東就花得差不多了，後來乾脆就簽志願役。（圖／翻攝館長「飆捍」臉書）

館長表示，18歲入伍後，陸戰隊在屏東受訓，每個月5000塊的薪水，搭個車就差不多了，放假若想再看個電影，免不了要向家裡拿錢，加入志願役1個月3萬，扣掉開銷還能拿錢回家，家貧的館長，自然就選擇「簽下去」。

本以為會當一輩子兵，卻因操體能惹到長官

打工時受不了前輩「一張嘴」，館長任士官時，要求士兵體能也是「我做一下，你們做一下」，帶兵、戰技體能表現優異的館長，原以為會當一輩子軍人，不料竟因操到「長官朋友的兒子」亂了計畫，「我們志願役的，該做義務役的榜樣，當時那學弟體能太差，我實在看不下去」。

▲▼館長陳之漢專訪用照。（圖／翻攝館長Youtube、飆悍臉書）

▲館長（左）原以為會當一輩子兵，不料竟因操到「長官朋友的兒子」，讓他被降階調單位，後來也因此退伍。（圖／翻攝館長「飆捍」臉書）

學弟一告狀，效果遠勝1985申訴專線，館長不久即被降階調單位，讓他感嘆軍中黑暗、萌生退意，卻也有了另個打算，「我少年時喜歡打籃球，對健身非常熱衷，但當時的健身房收費都很貴，我就在想如果能開個平價的，一定很有搞頭」。

騎機車被女友嫌，看朋友混黑道、開好車心動

退伍後的館長到貨運公司上班，幾年間領著3、4萬元薪水，平時以機車代步，「當時我女友姐姐的男友開車，姐妹間難免有些比較，2個男人碰頭時我相當自卑，女友也嫌我沒車」這一切讓他急著想更多、更快地賺錢，再加上看黑道的朋友開好車，讓他興起了混兄弟的念頭，「當時想著進去撈一撈，就能趕快開健身房了」。

▲館長專訪用照。（圖／翻攝館長成吉思汗Youtube）

▲館長年輕時，曾因騎機車被女友嫌，事業做大後，不僅自己買了幾部好車，也送車給部屬。（圖／翻攝館長成吉思汗Youtube）

館長剛加入黑道時，在八大行業當領班，隨著人脈越來越廣，開始跟著大哥牽工程、討債，期間館長不僅沒賺到錢，反刷爆了6張信用卡，「借錢去幫大哥充場面、公祭小弟穿西裝也是我買，還有一堆江湖救急，我連外人都幫」、「我工程東跑西跑，大哥賺飽飽，也只分我一點」。

記者不禁提問，「當初開好車吸引館長加入的那些人，都是怎麼混的？」，館長淡定地說，「要嘛跟到好大哥，不然就是貸款買車，把自己包裝得很風光」；後來簽賭流行，館長也投身其中，卻讓他陷入黑道生涯中的最低潮，甚至一度想輕生。

江湖救急「6張卡刷爆」，「被欠債」卻沒人願出手

「當時賭盤亂象不斷，很多人贏錢拿錢，輸錢跑路」，某次館長因信任出借賭盤，對方講得輕鬆「欠錢會幫你處理」，不料越想翻盤輸越多，等館長發現時，竟已欠下200萬賭債，更糟糕的是，當館長要他負責時，對方竟說「我沒錢，不然你一槍打死我好了」，讓館長又氣又無奈。

▲▼館長陳之漢專訪用照。（圖／翻攝館長Youtube、飆悍臉書）

▲館長多次在直播勸觀眾別混黑道，稱他混時不僅沒賺到錢，還總是幫忙墊錢被刷爆6張卡。（圖／翻攝館長成吉思汗Youtube）

「以前幫人那麼多，換我求救時，卻沒人要幫我」，館長「被欠債」後四處求援，卻沒人願意出手，甚至連以前幫過的人也冷漠以對，欠下大筆債務外，人性現實更讓他心寒，「有次我在頂樓，真的很想跳下去」，最後這筆債還了2、3年才還清，期間也慢慢淡出黑道，這段悲慘的經歷，讓他日後直播時，總勸觀眾別混兄弟。

改行做正當生意，洗盤子洗到痛哭

館長黑道混了10年，雖沒賺到錢，卻博得不少好評，決心做正當生意後，借了100多萬在蘆洲開串燒店，但生意僅勉強打平，頂多偶爾朋友來喝攤大的，才能賺點小錢；某次收拾餐廳，館長想到自己繞了一大圈，到頭來還是只能在這洗盤子，一陣心酸下不禁痛哭失聲，提到這段，館長靦腆地笑了笑，「那時就是很辛苦，又沒賺甚麼錢，如果賺很多就算了」。

館長從當兵、送貨到混黑道，一路堅持健身，期間又因被嗆「練這麼大隻，不會打也是沒用」，而參與格鬥訓練，經營串燒店同時，他一邊指導徒弟健身、格鬥，一邊宣揚想開健身房的目標，終於，人生迎來了轉機。

▲館長專訪用照。（圖／翻攝館長成吉思汗Youtube）

▲館長成立健身房後，回頭找大哥投資卻連連遭拒，才明白以前那些承諾都是假的。（圖／翻攝館長成吉思汗Youtube）

遇貴人相助開健身房，回頭發現大哥承諾攏係假

館長在徒弟的引薦下，得到3000萬資金，在蘆洲開創首家「成吉思汗」健身房，而為宣傳開啟直播鏡頭的那一刻，也成了日後爆紅的起點，館長為拓展分店籌措資金，想起以前「大哥」們都說要投資他，回頭一找，卻又讓他嘗盡人間冷暖。

「找他們談，這邊說要問老婆、那邊說最近很困難，不然就是說酒店剛開手頭緊」，理由千百種，答案只有一種–沒錢，但當成吉思汗順利展店、館長名氣漸漲後，那些人又透過關係表達投資意願，「那時候就已經不一樣了啦！」講到這，館長咬了口荷包蛋，當年的賭爛，彷彿全化作一抹不屑的微笑。

▲▼館長陳之漢專訪用照。（圖／翻攝館長Youtube、飆悍臉書）

▲館長以直播個人魅力號召，也是自家商品的最佳代言人，也將省下的廣告費回饋消費者。（圖／翻攝館長Youtube、飆悍臉書）

營業額5億的電商，竟是跟網紅「吵」出來的

館長除健身房外，另一大事業體就是電商，但當初成立的理由，卻讓人有些傻眼，「本來我們放點周邊在網拍玩玩，就有網友拿我們的產品，跟別的網紅衣服比較」，一時火藥味竄起，館長還特地邀那名網紅同台，於直播時上演大團結戲碼，不料2人卻因新聞鬧翻。

▲▼館長陳之漢專訪用照。（圖／翻攝館長Youtube、飆悍臉書）

▲館長與另名健身網紅吵翻後，一氣之下，大力經營要「打垮對方」的電商，是目前兩大事業體之一。（圖／翻攝「寶寶愛館長」Youtube）

2018年7月，該網紅與游姓友人駕車出遊，行經士林自強隧道時，游男突然急踩油門，最後因高速煞車不及「炸隧道」，造成2死3傷，但網紅受訪時，扯到「館長以前騎車也很快阿！」，新聞標題下「健身網紅」、又貼出館長照片，讓部分民眾誤認館長出車禍；館長對新聞不滿外，對網紅言論更加火大，決心開戰輾壓對方的服飾業。

「當初就是因為一股氣，才比較認真做電商，後來因623工商銳減，便將電商納入主要事業」，如今館長事業越做越大，電商年營業額達5億，商品大多堅持「台灣製造」，未來除將拓展3C、保養品領域外，也將跨足實體飲料、火鍋店面，「開健身房很花錢阿，除了本來租金就很貴，現在又碰上疫情，但吃是硬性需求，我也必須分散風險」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

我沒有遲到，是時間遲到了！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
Angelababy發文「不過情人節」　3句話掀網議：宣布單
18億超級豪宅「陶朱隱園」傳封盤不賣了！　中工出面回應
永康商圈名店「度小月擔仔麵」宣布熄燈　最後營業日曝
雲林輾狗男「開小號」道歉！發文：放過我家人
李玖哲罕見放閃相馬茜！　曬環抱愛妻照甜發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拿房產換照顧！不孝兒一拿到權狀秒失聯　中風父心寒提告

跟網紅吵架拼出5億營業額！館長陳之漢混黑道欠債200萬一度想輕生

鋼鐵爸愛心冰箱遭2男「拔管」　臉書怒斥：把可惡之人抓出來

吃屎哥飲酒店狂嗨「十八豆」　慘被服務生痛扁...哭著開直播

爛醉女搭小黃遭色男指侵　她求救「不要弄我」...運將以為是情侶

屏東8歲童慘遭鋼頭鞋打爆膝蓋！母聯手男友凌虐　生父落淚說話了

台南直播主遭擄…爆「睡人女友+騙300萬」被尋仇！知情人曝綠帽男現況

銀行男員工躲廁所狂偷拍！2女同事見隔板下「伸出一支」嚇傻

流落街頭又中風…他遇上「這群人」送上團圓飯　淚喊好幸福

獨／情人節拍片開嗆劈腿女友！他入手保時捷+重機：一個人過超好

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

拿房產換照顧！不孝兒一拿到權狀秒失聯　中風父心寒提告

跟網紅吵架拼出5億營業額！館長陳之漢混黑道欠債200萬一度想輕生

鋼鐵爸愛心冰箱遭2男「拔管」　臉書怒斥：把可惡之人抓出來

吃屎哥飲酒店狂嗨「十八豆」　慘被服務生痛扁...哭著開直播

爛醉女搭小黃遭色男指侵　她求救「不要弄我」...運將以為是情侶

屏東8歲童慘遭鋼頭鞋打爆膝蓋！母聯手男友凌虐　生父落淚說話了

台南直播主遭擄…爆「睡人女友+騙300萬」被尋仇！知情人曝綠帽男現況

銀行男員工躲廁所狂偷拍！2女同事見隔板下「伸出一支」嚇傻

流落街頭又中風…他遇上「這群人」送上團圓飯　淚喊好幸福

獨／情人節拍片開嗆劈腿女友！他入手保時捷+重機：一個人過超好

半夜狗狂叫...鄰居按鈴吃閉門羹　主人：小狗打鬧很正常！

郭碧婷產女…婆婆送「信義區6億豪宅」！　3女星嫁豪門收卸貨大禮

還在搭帳篷？懶人豪華露營拖車正夯　不用冒險犯難直接入住

道奇豪華輪值隱憂　克蕭合約年「終身道奇人」未知數

拿房產換照顧！不孝兒一拿到權狀秒失聯　中風父心寒提告

金山警維護春節連假交通疏導　新北警副局長黃勢清慰勤辛勞同仁

北市職訓也能享托兒、托老補助　每月最高8000元

「女生自拍」該怎麼稱讚？精選10句土味情話：你是混血兒嗎？混天國

Angelababy發文曝「不過情人節」！　3句話掀網議：是宣布單身？

高雄1999月接7萬通電話...問題一籮筐！家長：幫忙做寒假作業

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

社會熱門新聞

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

獨／雲林輾殺黑狗畫面曝！小白悲鳴徘徊伴屍

台江大道6死車禍旁又出事！小貨車重演逆撞實況

快訊／北市忠孝東路大樓火警！濃煙狂竄

飲酒店嗨玩18豆　吃屎哥慘被痛扁

台南直播主遭擄　爆送綠帽被尋仇

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

車身悚留「血掌印」！男身中2刀輕生亡

老廟換全新「天公爐」　貨車惹的禍！

談好「花8千壞壞」　一看到小姐秒掉頭

更多熱門

相關新聞

10萬人為他上凱道　館長陳之漢爆紅秘辛曝

10萬人為他上凱道　館長陳之漢爆紅秘辛曝

館長陳之漢直播以評論時事聞名，髒話不斷的風格，雖引起諸多爭議挨告，卻也吸引不少死忠「館粉」，更有不少政治人物於選舉時，排隊等著與他同台，但人紅是非多，館長歷經多人嗆格鬥單挑、因韓國瑜遭輿論圍剿、623十萬人上凱道，到遭伏襲中槍震驚社會，其實館長會做直播，「原本只是想省廣告費」。

南韓「亞馬遜」Coupang在美掛牌上市！

南韓「亞馬遜」Coupang在美掛牌上市！

爆料吳宗憲「欠好幾個億」　館長陳之漢挨告下場出爐

爆料吳宗憲「欠好幾個億」　館長陳之漢挨告下場出爐

英文擼館長愛貓慘遭「已讀不回」

英文擼館長愛貓慘遭「已讀不回」

趙少康喊52台還中天　館長嗆：我當中國總理

趙少康喊52台還中天　館長嗆：我當中國總理

關鍵字：

館長陳之漢成吉思汗健身房電商

讀者迴響

熱門新聞

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

起底愛莉莎莎高學歷背景！

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

合照比OK手勢　環球影城員工開除

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

男友給600元紅包　女友父5字碎念

更多

最夯影音

更多
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面