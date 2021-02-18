刮刮樂中600…店員看一眼「秒丟回收箱」：沒中　她反駁還被酸硬拗

▲家人中刮刮樂！兌獎被店員秒丟回收箱「那張沒中啊」，反駁還被酸硬拗。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」指控，她的媽媽玩刮刮樂刮中了2張，獎金分別是500元及100元，16日晚間到台中太平某投注站兌獎，不料店員卻把中500元的刮刮樂丟進回收箱，媽媽見狀立刻說「那一張有中獎」，店員卻堅持沒有，雙方就在店內吵了起來，雖然最後有拿到錢，但心情卻被弄到烏煙瘴氣。

原PO指稱，她的母親16日晚間在台中太平某投注站，刮中了2張獎金分別是500元及100元的刮刮樂，經過反覆確認中獎後就拿到櫃檯要兌獎，不料店員僅用眼睛看了一下，就把中500元的刮刮樂丟進回收箱，然後告訴媽媽「你只中了100元。」

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原PO媽媽見狀立刻反應「那一張中500元」，但但店員堅持說沒有中獎，接著還從回收箱隨便拿出一張沒有中獎的刮刮樂想要證明，甚至質疑「會不會把彩券放在家裡，要不要先回去問問妳家人」，讓媽媽非常生氣。原PO表示，母親在兌獎前，有傳照片給她確認，所以確定有中獎，沒想到碰到這種情況。

▲網友感嘆「大家買刮刮樂，就算自己對過獎，也要讓店員確實刷過條碼」。（圖／記者李毓康攝）

店員後來表示，明天會請店長調監視器，但媽媽堅持一定要翻回收箱，畢竟離開現場後「500元一定就沒了」，最後也真的在回收箱收到500元彩券，「誇張的是店員一句道歉也沒有，拿了500元給媽媽後，就繼續忙自己的事了」、「500元金額不多，但就是有一個中獎的喜悅，結果心情被弄得烏煙瘴氣的，真的很掃興。」

原PO最後透露，投注站老闆隔天有打電話來道歉，承諾會再好好的教育店員，他們也決定原諒店家，只是「請大家買刮刮樂時，就算自己對過獎，也要讓店員刷條碼」、「請店家刷了條碼後再丟，別讓財神爺與自己擦身而過。」

文章分享後，引發許多網友共鳴，有人說「我就直接開罵了，店員搞什麼東西」、「我親眼看過類似的情況唉，想A老人家的錢喔」、「我之前也遇過，對方後來道歉說眼花，但我還是很肚爛」、「沒中獎真的就撕毀避嫌」、「前幾年也碰過、明明就有機器可以刷，都不刷、偏要用眼睛看，想唬人啊。」