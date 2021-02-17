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韓國瑜的「愛情摩天輪」沒了！陳其邁新計畫「亞灣2.0」替代

▲美國團隊愛情摩天輪設計圖 。（圖／資料照）

▲美國團隊愛情摩天輪設計圖 。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜任內積極喊出的「愛情摩天輪」，在新高雄市長陳其邁走馬上任後就無聲無息，原先規劃招商開發愛情摩天輪的高雄多功能經貿園區第20工區，被問及未來規劃，陳其邁說，上任後就開始建構「亞灣2.0」計畫，愛情摩天輪是否續推不是重點，重點是要有「新創意」、「新的商業模式」來建構。

當時韓國瑜市府任內力推愛情摩天輪，經發局研選「高雄多功能經貿園區特定區」第20工區，規劃招商開發愛情摩天輪複合商業設施，當時公布不少張由各國設計的愛情摩天輪設計圖，但一直未有後續，過程指稱中央刻意「卡韓」，導致程序延宕。

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

對於第20工區規劃，高雄市長陳其邁17日受訪時表示，自己從上任後就開啟「亞灣2.0」計畫，包括結合時尚流行數位，以「前店後廠」概念，尤其是蓬萊港區發展亞灣區三角窗經濟，所有進來的船隻和飛機都能看到高雄港門面大港橋的開發，讓新創意加新商業模式，目前已有國際廠商跟市府洽談開發，會分期以新商業模式推動「亞灣2.0」計畫。陳其邁提到「亞灣2.0」計畫從1至22號碼頭有時尚流行元素、全息電影院，還有體感科技及遊艇碼頭區等，要用新的創意及商業模式去建構發展。

陳其邁強調，市府會以全新的、國際視野商業模式來看，不會以單一或過去的想法思考。至於媒體追問，這是否代表愛情摩天輪確定不做，陳其邁則說，這不是重點，重點是要有「新創意」、「新的商業模式」建構「亞灣2.0」計畫。

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