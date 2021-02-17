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相隔88年後再次並列！國美館展出郭雪湖、林阿琴夫妻檔作品

▲▼前輩藝術家郭雪湖及夫人林阿琴夫妻擋作品〈寂靜〉、〈南國〉相隔88年再次同時展出。（圖／國立臺灣美術館）

▲前輩藝術家郭雪湖、林阿琴夫妻擋，作品〈寂靜〉、〈南國〉相隔88年再次同時展出。（圖／國立臺灣美術館）

記者林育綾／台北報導

前輩藝術家郭雪湖及夫人林阿琴都是畫家，兩人分別的經典作品〈寂靜〉、〈南國〉曾在第7回臺展的展出，如今相隔88年後，再次於國立臺灣美術館「經典再現——臺府展現存作品特展」同室展出，為臺灣美術發展新增佳話。

國立臺灣美術館「經典再現——臺府展現存作品特展」自展出以來即獲得盛大的迴響，民眾得以透過作品見證「新美術」的重要發展過程。此次展出臺、府展共16屆、83件現存作品，其中東洋畫部由郭雪湖創作的〈寂靜〉與其夫人林阿琴作品〈南國〉，同為1933年第7回臺展的展出作品，88年後再次於國美館同室展出。

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▲▼前輩藝術家郭雪湖及夫人林阿琴夫妻擋作品〈寂靜〉、〈南國〉相隔88年再次同時展出。（圖／國立臺灣美術館）

▲郭雪湖與林阿琴結婚紀念照。（圖／引用圖片引用家庭美術館-美術家傳記叢書《四季‧彩妍‧郭雪湖》)（圖／國立臺灣美術館）

郭雪湖是日治時期以來在臺灣美術發展中重要的代表性藝術家，夫人林阿琴在結婚前也曾活躍於臺展，曾1932年的〈美人蕉〉、1933年〈南之國〉以及1934年〈黃莢花〉入選臺展三次。

▲▼前輩藝術家郭雪湖及夫人林阿琴夫妻擋作品〈寂靜〉、〈南國〉相隔88年再次同時展出。（圖／國立臺灣美術館）

▲郭雪湖〈寂靜〉1933，水墨，151.5 x 234.5 cm，國美館典藏。（圖／國立臺灣美術館）

林阿琴1915年生於臺北大稻埕，1928年考上第三高等女子學校就讀，並受到鄉原古統啟蒙，投入繪畫世界，是日治時期少數的女性藝術家之一。經鄉原古統的介紹，林阿琴與郭雪湖結為連理，一位是出身優渥、才華出眾的才女、一位是屢獲臺展特選、活躍於畫壇的青年畫家，一時引起新聞界爭相報導，轟動臺灣社會，成為畫壇佳話。

婚後的林阿琴為支持先生繼續創作，一肩挑起家庭經濟和養育子女的重擔，暫擱畫筆，直到1950年又重拾畫筆，並於1952年獲臺陽展首獎。

▲▼前輩藝術家郭雪湖及夫人林阿琴夫妻擋作品〈寂靜〉、〈南國〉相隔88年再次同時展出。（圖／國立臺灣美術館）

▲林阿琴〈南國〉1933膠彩、紙本，87.5 x 170 cm，臺北市立美術館典藏。（圖／國立臺灣美術館提供）

據悉在當年傳統性別觀念壓力下，許多女性婚後都必須放棄個人事業，投入家庭，不少女性畫家也紛紛放下畫筆；但郭雪湖深知妻子渴望一展才華，在經濟穩定後鼓勵她進修並重拾畫筆，還會在妻子忙於煮飯時幫忙洗畫筆。而郭雪湖於2012年逝世，享嵩壽104歲；林阿琴於2020年美西時間10月8日清晨4:30在舊金山灣辭世，享嵩壽105歲。

▲▼前輩藝術家郭雪湖及夫人林阿琴夫妻擋作品〈寂靜〉、〈南國〉相隔88年再次同時展出。（圖／國立臺灣美術館）

▲五○年代郭雪湖、林阿琴合影(圖片引用家庭美術館-美術家傳記叢書《四季‧彩妍‧郭雪湖》)（圖／國立臺灣美術館）

國美館表示，林阿琴初期選擇支持先生為其後盾，讓先生持續續創作在臺灣藝壇發光，其抉擇令人敬佩，然在時代變遷中雖滿懷才情，無法像其夫婿全力創作、在臺灣美術發展舞台盡情揮灑，甚為可惜。

在時代保守觀念下，同時期的女性藝術家如邱金蓮、周紅綢、黃早早等，多於婚後退居畫壇，「在重建臺灣藝術史的當下，此一時期女性藝術家的才華與藝術成就，更不應該被忽視」。

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