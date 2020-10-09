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日治時期「大稻埕畫家」林阿琴辭世　享嵩壽105歲

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▲▼大稻埕畫家林阿琴。（圖／翻攝郭雪湖基金會臉書）

▲大稻埕畫家林阿琴。（圖／翻攝郭雪湖基金會臉書）

記者林育綾／台北報導

出生於1915年的大稻埕畫家林阿琴，於美西時間8日清晨4:30在舊金山灣辭世，享嵩壽105歲。林阿琴是知名畫家郭雪湖之妻，婚後在丈夫鼓勵下仍進修、創作，在當年傳統性別風氣下實屬難得。而林阿琴在1960年後以家庭為重、暫停創作，1970年後移居美國。

▲▼林阿琴在1933年（18歲）正在創作《黃莢花》。（圖／郭雪湖基金會）

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▲林阿琴在1933年（18歲）正在創作《黃莢花》。（圖／郭雪湖基金會）

據悉在當年傳統性別觀念壓力下，許多女性婚後都必須放棄個人事業，投入家庭，不少女性畫家也紛紛放下畫筆；但郭雪湖深知妻子渴望一展才華，在經濟穩定後鼓勵她進修並重拾畫筆，還會在妻子忙於煮飯時幫忙洗畫筆。而郭雪湖於2012年逝世，享嵩壽104歲。

▲▼林阿琴在1934年（19歲）創作《黃莢花》，第八回臺灣美術展覽會(入選)，臺北市立美術館典藏。（圖／郭雪湖基金會）

▲林阿琴於1934年（19歲）發表繪畫《黃莢花》，第八回臺灣美術展覽會(入選)，臺北市立美術館典藏。（圖／郭雪湖基金會）

郭雪湖基金會今（9）日在臉書發文表示，美西時間10月8日清晨4:30，林阿琴阿嬤在舊金山灣區「望海山莊」安詳辭世，享嵩壽105歲。貼文也提到，「阿琴阿嬤即進入了臨終關懷療程，兒女側身在旁輪番照料，9月29日甫安詳度過了105歲生日。家族擬於10月15日將她安葬在夫婿郭雪湖位於Rolling Hills 靈園之墓地。由於Covid-19疫情仍延燒，故僅安排少數親友參加葬禮。」

▲▼大稻埕畫家林阿琴。（圖／翻攝郭雪湖基金會臉書）

▲大稻埕畫家林阿琴。（圖／翻攝郭雪湖基金會臉書）

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