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陸軍21砲伙房兄弟檔　用熱情烹調出美味

陸軍21砲伙房兄弟檔　用熱情烹調出美味

軍聞社／記者葛芃欣臺北電

備餐作業時間一到，陸軍21砲指部砲2營伙房官兵，在食勤副組長姚經業下士的帶領下，每個人各司其職專注在自己負責的站台，其中一位，是姚經業的親弟弟-一兵姚瀚軍，兄弟倆在入伍前都曾在餐廳擔任學徒，不僅磨練了一手好工夫，更將所學帶入軍中，讓官兵能大飽口福。

「衛生，是最基本的要求。」姚經業期許團隊在他的領導下，能營造愉悅的工作氣氛，然而，伙房的任務是負責全營官兵的伙食，因此，「食安」是姚經業最在意的，從切菜到出菜，任何攸關衛生的問題馬虎不得。

會有這份堅持，是因為入伍前的姚經業曾經擔任婚宴會館的學徒，他表示，當時廚房就像個戰場，即使切菜切到手，也只能默默包紮起來，繼續完成眼前的工作，這樣高壓的環境，無形中培養出讓他思緒隨時都要保持清晰，否則除了影響作業，無法順利出餐，甚至還要面對師傅的苛責。

弟弟姚瀚軍在進入軍中以前，擁有比哥哥更豐富的餐廳經歷，高中就讀餐飲科的瀚軍，從小在廚房裡看著父親炒出一盤又一盤的美味料理，進而讓他萌生想當廚師的念頭。

在外頭餐廳走過5年的時間，姚瀚軍追尋哥哥的腳步投身軍旅，他表示，在部隊伙房工作擁有規律的作息，當看到官兵享用到他親手做出來的料理，臉上所展露的笑容，成為他持續精進廚藝的原動力。

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