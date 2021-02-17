3日遊第1天遇驚魂！男大生換車繼續玩　租車行：看新聞才知出事

記者黃子倩、陳韻如／台南報導

台南安平16日晚間發生一起凶殺案！31歲王姓男子遭仇家追砍，情急之下攔了路上一台機車，要求上頭2名男大生載他3貼逃亡。據悉，男大生16日與友人相約台南3天2夜，卻在第一天遇上此事，受到嚴重驚嚇，但事後仍不改行程，回到車行換租另台車繼續遊台南。對此，車行業者表示，他們是透過新聞畫面才知道自己租出去的機車出事，至於賠償部分，須待警方偵破案子後，才能向關係人求償。

▲台南街頭殺人，男大生跳車畫面。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起案件發生在16日晚間，王男下午疑似參加了一場性愛毒趴，卻遇到警方上門查緝，而王男在躲避警方途中，恰巧遇到仇家，雙方爆發激烈衝突，而其持刀劃傷對方一名小弟，因此慘遭開車追砍。

▲男大生跳車後被嚇得癱坐在地。（圖／記者黃子倩翻攝）

王男當時情急之下攔了一輛路過的雙載機車，表明自己「被追殺」後，立刻跳上機車，與2名男大生一路三貼逃命1.5公里到另一處停車場。路途中，2名男大生嚇壞先後跳車，還一度腿軟癱坐路邊，最後逃離現場。

據悉，2名男大生與朋友相約到台南玩3天2夜，並在當地租車遊玩，而16日晚間一行人剛從漁光島準備返回善化時，便遇上王男求救，因此受到嚴重驚嚇。仇家見現場只剩下王男一人，隨即反覆開車、倒車衝撞王男，導致其重傷慘死後棄車逃逸。

▲台南市安平區命案第一現場。（圖／記者林悅攝）

對此，租車行老闆表示，機車才剛租給男大生第一天，便遇到此事，而車行直到見到新聞畫面，才發現是自己租出去的機車。租車行老闆提到，因機車被撞到爛毀，但礙於已和男大生簽訂合約，因此同意他們牽另一部機車代步，至於車輛毀損求償部分，則須等到警方偵破案子後，才能向關係人求償。

目前警方已於仁德快速道路下查獲犯案車輛，發現車頭燈上留有明顯的血掌印，經初步調查，王男心臟遭刺、全身有多處刀傷，慘不忍睹，現已拘提1人到案、2人戒護送醫，仍有2人在逃，正積極追緝中。

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