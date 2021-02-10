謝祖武代言「樂透神器」中獎很科學！過年拍照上傳捐公益

▲謝祖武擔任「2021從新開始，富達樂透讓愛永續」公益活動宣傳大使，認為以科學根據的樂透玩法，讓他眼睛為之一亮。

生活中心／綜合報導

農曆新年期間，除了返鄉與家人團聚圍爐，買張樂透試手氣也成為許多人必做的事情之一！然而每年都在憑直覺、看財位辛苦提供中獎機率嗎？其實買樂透也可以「很科學」！來自韓國被譽為「樂透預測神器」的富達樂透APP，在2021年更邀請到「不老男神」謝祖武擔任「2021從新開始，富達樂透讓愛永續」公益活動宣傳大使，民眾只要拍照上傳參與活動，即由富達樂透捐款幫助流浪動物及癌症、燒燙傷病患，讓大家可以真正實踐「買樂透做公益」！

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▲富達樂透APP介面。

富達樂透APP自從去年7月在台上線後，至今已成功預測出16組頭獎號碼，與超過2000組的大獎號碼。農曆春節即將來臨，謝祖武表示很開心能為富達樂透代言，並認為以科學根據的樂透玩法，讓他眼睛為之一亮，目前雖然還沒有中大獎，但還是會繼續嘗試，並認為富達樂透除了運用大數據解析樂透號碼，更擁有多樣化的樂透資訊與功能，例如即時開獎結果、頭獎累計金額、建議大家過年期間不妨試試此款樂透神器，說不定真的大大提升了中獎機率。

許多民眾經常戲稱自己「買彩券是在做公益」，除了原本公益彩券回饋金會用在社會福利，今年富達樂透APP也加碼暖心公益活動，首波將與「社團法人台灣流浪動物救援協會」、「財團法人台灣癌症基金會」、以及「陽光社會福利基金會」合作，期望響應台灣彩券「玩樂透、做公益」的初衷。富達樂透執行長吳宗翰說明：「此次能請到小武哥代言App，實在是我們的榮幸！希望富達樂透能持續帶給使用者最優質的樂透體驗，並祝彩迷們都能早日中大獎，有個美好的新年！」

▲參考富達樂透所發送的號碼購買彩券若有中獎，將中獎彩券拍照上傳就能捐公益。

2/1起，只要參考富達樂透所發送的號碼，前往投注站購買彩券，並將中獎彩券拍照上傳至富達樂透App內討論區，富達樂透便會捐出相對應的款項給公益團體，為會員們做公益。同時為了配合台彩官方的春節加碼活動，富達樂透也將舉辦大樂透春節限定活動。而富達樂透也將與「春節大紅包」活動同步，每日發送大樂透號碼給予所有會員，期望會員們都能幸運中大獎，新年之初即可牛轉時運旺起來！

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