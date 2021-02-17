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相差61歲「祖孫婚紗照」瘋傳　背後故事超感人

▲▼相差61歲「祖孫婚紗照」瘋傳　背後故事超感人。（圖／翻攝中國之聲）

▲張佳港為「外婆」唐才英安排拍攝婚紗照。（圖／翻攝中國之聲）

文／香港01

近日，一張24歲消防員和85歲「外婆」拍的「婚紗照」在網上流傳。照片中的老人名叫唐才英，是江西省分宜縣人民醫院的一名退休清潔人員；照片中的男子名為張佳港，是江西新余分宜縣消防大隊的一名消防員。

唐才英先後撫養了6名棄嬰，張佳港就是其中之一，唐才英與丈夫依靠退休工資、賣菜、賣廢品的收入將自己的5名親生兒女和收養的6名棄嬰撫養長大。因為年齡和老人的外孫們差不多，張佳港和同樣被收養的姐姐就稱呼唐才英為「外婆」。

▲▼相差61歲「祖孫婚紗照」瘋傳　背後故事超感人。（圖／翻攝中國之聲）

1983年開始，唐才英陸續收養被人遺棄在醫院附近的嬰兒，每次她都將孩子抱回家，養得結實健康之後或送去福利院，或讓好心人領養，遇到體質弱一點的的孩子她就辦理正式的收養手續，把他們留下來自己養。24年前，唐才英撿回一個棄嬰，取名張佳港，在張佳港的心中，唐才英如母親般對他疼愛有加。

張佳港說，是外婆給了自己第二次生命，但是，家中的開銷，對於唐才英來說是個不小的負擔，2001年，得知唐才英的家庭情況後，分宜消防和分宜縣第一小學有幫扶活動，決定資助張佳港和姐姐張琳倆人的全部學費。

▲▼相差61歲「祖孫婚紗照」瘋傳　背後故事超感人。（圖／翻攝中國之聲）

張佳港指出，分宜消防的大哥哥們還給姐弟倆送來文具，開學季像家長一樣帶他們去學校報名，逢年過節邀請姐弟倆和外婆一起，去消防隊吃團圓飯。這樣的資助一直持續到了2013年姐姐張琳大學畢業，以及2016年張佳港高中畢業。

張佳港說，通過消防員哥哥們的耳濡目染，他也有了長大後做一名消防員的夢想。2016年，張佳港如願成為一名消防員。但是工作之後，張佳港陪外婆的時間變少了，一有假期，他就帶著外婆出去旅行。

▲▼相差61歲「祖孫婚紗照」瘋傳　背後故事超感人。（圖／翻攝中國之聲）

張佳港提到，年輕時的外婆非常愛美，但外婆一輩子沒有穿過婚紗。去年5月，趁休假期間，張佳港為外婆安排了一個驚喜，他安排外婆外公拍一組婚紗照，留個紀念，外公因為身體原因未能成行，張佳港便穿上制服陪外婆完成拍攝，外婆看著照片裡的自己害羞又開心。

張佳港說，自己從只有小學文化的外婆身上學到了很多，善良、為別人考慮、心懷感恩。「雖然她身板很小，個子很矮，但她扛起了很多東西，內心很強大」。

▲▼相差61歲「祖孫婚紗照」瘋傳　背後故事超感人。（圖／翻攝中國之聲）

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