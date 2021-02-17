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癡情空姐為救男友「直衝火燒車現場」！淪人體火球全身80%燒傷

記者王佩翊／編譯

新加坡13日發生一起嚴重的火燒車意外，駕駛疑似開著BMW載著4名友人飆車，結果卻突然失控衝進一旁店面，整輛車瞬間燒了起來，然而當時駕駛女友在一旁目睹了起火過程後，做的第一件事並非報警，而是直直地衝進火海，試圖救出交往3年的男友。據悉，該名女子平時為一名空姐，閒暇時也會駐唱，被救出時全身80%燒燙傷，而原本在車上的5人則無一倖免，當場死亡。

▲▼空姐歌手為救男友直衝火燒車 全身80%灼傷命危。（圖／翻攝自YT／CP Network3）

▲▼胡秀惠衝進火海後，全身著火又衝了出來。（圖／翻攝自YT／CP Network3）

▲▼空姐歌手為救男友直衝火燒車 全身80%灼傷命危。（圖／翻攝自YT／CP Network3）

根據《中國報》報導引述新加坡媒體報導，29歲的駕駛龍俊偉與26歲的空姐女友胡秀惠交往多年，原本打算要在近日結婚，怎知13日當晚，兩人和朋友們相聚，結束後，龍俊偉疑似是帶著其他4名男性友人飆車，5個人搭乘的BMW竟然就這樣瞬間失控衝進路邊店面，隨之而來的便是巨大的爆炸聲與熊熊火勢。

在車外的胡秀惠見狀卻突然像發了瘋一樣直直地衝進火海中，企圖救出男友。而數秒後，胡秀惠便因火勢太大跑出火場內，但當時已全身著火，宛如一顆行動火球。胡秀惠隨後呆坐在路邊，但全身有80%嚴重燒燙傷，並被送往醫院急救。而胡秀惠為愛奔赴火場的畫面也全都被路口的監視器拍下。

根據《新明早報》報導，胡秀惠與29歲的死者龍俊偉交往3年，原本正在籌備婚禮。根據龍男的社交軟體顯示，他畢業於新加坡管理學院，任職於金融公司英傑華集團，另外4名死者也都是年輕有為的白領階級，不料卻發生死亡意外。

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