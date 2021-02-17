大二美眉俏女警！處理車禍「遇這事」好害羞　克服水魔追求專業

▲新興分局交通大隊女警蕭鍇渝。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄新興分局交通分隊警員蕭鍇渝104年特考班畢業，今年26歲，擔任警職剛滿4年，在警察世家成長的她受到爸媽耳濡目染的影響，一直想當警察，讀中文系大二那年如願考上公務人員特種考試一般警察考試，也就是俗稱的「特考班」，受訓後分發到交通分隊服務。

身高161公分的她，相對於學長們，只算是個頭小的警察，因此去事故現場勘查、製作筆錄，曾被民眾誤認成「實習生」，明明筆錄問了一半，還被問說「交通警察等一下會來嗎？」讓她哭笑不得，只能指著自己的交通隊臂章，表明身份。

蕭鍇渝說，有次她處理交通事故，看到當事人似乎很痛苦地摸著肚子，以為對方肚子撞傷，連忙關心，結果對方吞吞吐吐，拗了好久才說出自己受傷的地方是「睪丸…」，這也是她剛工作遇過做筆錄最害羞的一次。

蕭鍇渝表示，自己的興趣除了跑步外，最喜歡看電影，而最怕的是「水」。為了突破自我，她鼓起勇氣，嘗試跟著教練在小琉球潛水，原本不敢把頭放進水裡的她，最後克服了恐懼、成功下潛，全身放鬆「把自己交給大海」。之後她漸漸地能夠「與水共舞」，還取得了初級水肺潛水證照，不過因為實戰經驗不多，所以目前還是菜鳥階段。

▲新興分局交通大隊女警蕭鍇渝克服心理障礙學習潛水。（圖／記者黃子倩翻攝）



談起學潛水的經驗，蕭鍇渝眼神發光，她說，初學時適逢颱風季節，海水混濁又不平靜，自己心裡也跟著忐忑不安，還好仍硬撐挺了過去，另外有項測驗，是必需在海底把面鏡脫下，在沒有面鏡情況下只用二級頭呼吸，一分鐘後再把面鏡戴回臉上，並運用技巧排除面鏡內的海水，她經過好一番折騰與練習，才終於「成功解鎖」。

蕭說，正因為自己的障礙是怕水，所以練習時常要克服心理恐懼，但經歷這一切之後，也發現，人的潛力是無限的，「只要堅持下去，沒什麼是不可以達成的」。

蕭鍇渝說，她目前已經擁有車處證照，對於簡單的初步責任分析、路權判定以及車輛定位的處理車禍事故的要件，都難不倒她，未來她希望自己能更上一層樓，到肇因班受訓，學習更多車禍肇事責任釐清的方法，藉由多方嘗試及學習，充實專業度。

▲新興分局交通大隊女警蕭鍇渝日常照。（圖／記者黃子倩翻攝）

蕭鎧渝說，自己在交通分隊服務，必須和男警一起輪值大夜班，體力上的負荷比較重，而且去到事故現場處理，時常會遇到民眾情緒激動，當下就會有一種快要「公親變事主」的感覺，這時候她就特別佩服隊上學長姐的高EQ，期許自己未來面對民眾可以更從容，展現更專業的一面。

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