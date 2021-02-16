　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賣塔位要先買「刻經文骨灰罈」　北市教授急脫手...慘噴350萬

▲▼賣塔位要先購置「刻經文骨灰罈」，葉教授慘被騙走350萬。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲賣塔位要先購置「刻經文骨灰罈」，葉教授慘被騙走350萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有1名住在台北市的教授，在2020年5月接獲自稱業務員來電，聲稱可以替教授高價賣出手中塔位，還找另名仲介約出教授釐清塔位產權，但最後卻要求先購買骨灰罈等物品，騙走教授350萬元後消失。

刑事局接獲線報，1名69歲的葉姓教授，在2020年5月間，接獲自稱廖姓業務員來電要收購靈骨塔，沒幾天又接到自稱侯姓仲介來電宣稱要釐清塔位產權，雙方相約超商研究。

研究過1個月後，侯姓仲介來電宣稱找到買家了，但是要附贈骨灰罈以及購買骨灰罈中篆刻的經文，總價值高達350萬元，等對方付錢之後，仲介以及業務員也跟著消失，葉教授方知遭詐騙集團騙錢。

警政署刑事局表示，「靈骨塔投資詐騙」係傳統詐欺案件主要手法之一，近期甚至有接獲臺北市知名宮廟「慈惠堂」反映，遭詐騙集團冒用該堂名義，對外收購骨灰罈。

據統計，從2021年1月至2月4日止，靈骨塔投資詐騙案共發生18件，最高被騙金額高達1600萬，且其中均以退休、年長者居多，警方呼籲，民眾應注意靈骨塔詐騙話術，以免落入詐騙集團圈套。

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
國道5車追撞！　「2000萬勞斯萊斯」遭夾殺畫面曝
國中男師「狂震女同事」！　足跡遍佈淡水各大停車場
今年第一颱「杜鵑」恐生成！預測曝光　水氣將影響台灣
醫包「36萬紅包」安太座遭酸　他反擊：遲了18年的承諾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賣塔位要先買「刻經文骨灰罈」　北市教授急脫手...慘噴350萬

國中男師「狂震女同事」足跡遍佈淡水停車場！他見妻買事後藥崩潰

埔里兄弟檔劫財一槍斃命！凶器埋田「有事才亮槍」來源推給死人

重案回顧／疑高中小女友結新歡！他怒砍25刀「削掉頭皮再斷2指」

22年磨一劍！投身資訊犯罪偵查苦蹲實驗室念博士　科長推基層警科技偵查教育

「約喝牛奶」遭拒！社區副主委竟熊抱強吻女保全…噁喊：把持不住

快訊／新竹台3線「重機騎士自撞護欄」！倒地噴血　送醫搶救亡

永和變態男大街上「隨機播A片」⋯給6小學生觀看！下場曝光

刑事局資安高手揪重案駭客結盟　「這票朋友」蛻變成國際級專家

從小被霸凌…男孩長大後變成「超美的她」！神級身材令人血脈賁張

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

賣塔位要先買「刻經文骨灰罈」　北市教授急脫手...慘噴350萬

國中男師「狂震女同事」足跡遍佈淡水停車場！他見妻買事後藥崩潰

埔里兄弟檔劫財一槍斃命！凶器埋田「有事才亮槍」來源推給死人

重案回顧／疑高中小女友結新歡！他怒砍25刀「削掉頭皮再斷2指」

22年磨一劍！投身資訊犯罪偵查苦蹲實驗室念博士　科長推基層警科技偵查教育

「約喝牛奶」遭拒！社區副主委竟熊抱強吻女保全…噁喊：把持不住

快訊／新竹台3線「重機騎士自撞護欄」！倒地噴血　送醫搶救亡

永和變態男大街上「隨機播A片」⋯給6小學生觀看！下場曝光

刑事局資安高手揪重案駭客結盟　「這票朋友」蛻變成國際級專家

從小被霸凌…男孩長大後變成「超美的她」！神級身材令人血脈賁張

運8反潛機擾台遭廣播驅離　過年共機來3天、累計4架次

中國、印度2021經濟成長大爆發　法人點名留意印股最強三大類股！

與奴才鬧彆扭！　戲精汪「超派甩門」網配音：林北散步還沒爽完

Tiffany大方示愛　Love字樣珠寶原來是畢卡索女兒設計的

緬甸軍政府打壓反政變示威　連續第2晚切斷網路

高嘉瑜「喀嚓20cm」秀髮超清純！ 　大獲好評仍掰不了招牌公主頭

方向盤鎖住？汽車10個常見發不動的原因　油表、電瓶先檢查

流浪狗露尖牙狂吠「哇就派！」　獲救洗完澡變討親小乖乖

張柏芝凍齡女神破功！　真實身材「粗手臂+肉大腿」畫面露餡

必學！冬日快乾曬衣法　晾長袖衣物、球鞋有密技

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

網紅莫彩曦來台定居　申請就業金卡准了！

「神童龍師父」兄弟都台大學霸？　1張照片揭全家演戲

兒子在日本6年未返台　罹癌婦最後心願落空

通靈神童爆家醜！遭爸媽告詐千萬生活費　他抖出內幕

少婦午休躲廁所跟老闆啪啪啪　綠帽夫崩潰

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

兒半夜哭鬧…九天玄女降駕曝：是姊姊

人夫不要看！辣媽身材凍齡靠這招

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

從小被霸凌…男孩長大後變成「超美的她」！

屁孩開賓士C43自撞　無情放鳥讓店家傻眼

花800萬買下8輛報廢國光號　亞洲車神圓夢

即／新竹台3線重機騎士自摔身亡！

更多熱門

相關新聞

公司豪送雞湯甕　他開置物櫃超衝擊：剛好有香

公司豪送雞湯甕　他開置物櫃超衝擊：剛好有香

下周就是過年，不少公司豪灑年終或發尾牙禮品，就是要讓員工開心過好年！不過有男網友哀號，日前公司通知要送雞湯，在未告知情況下，老闆貼心幫大家放進櫃子裡，害得大家看到差點下跪，超傻眼景象曝光後，掀起眾多網友笑回，「這塔位是我看過最便宜的！」

文大大氣系教授：陽明山有望降雪10公分

文大大氣系教授：陽明山有望降雪10公分

姊不滿弟對母親後事處理...自靈骨塔取走骨灰

姊不滿弟對母親後事處理...自靈骨塔取走骨灰

中國留美女車禍亡「堅持交作業1個月」教授嚇壞

中國留美女車禍亡「堅持交作業1個月」教授嚇壞

「隱沒帶強震」延伸台北、新北　專家：累積能量中

「隱沒帶強震」延伸台北、新北　專家：累積能量中

關鍵字：

塔位靈骨塔教授骨灰罈

讀者迴響

熱門新聞

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

小嫻痛揭「民宿破壞事件」畫面曝

iPhone用了6代　他才發現「時鐘小巧思」

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

吳宗憲「內湖一條街買10戶」！超狂買房法曝光

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

父親病逝不到1年！母女同時懷孕…

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面