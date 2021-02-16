賣塔位要先買「刻經文骨灰罈」　北市教授急脫手...慘噴350萬



▲賣塔位要先購置「刻經文骨灰罈」，葉教授慘被騙走350萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有1名住在台北市的教授，在2020年5月接獲自稱業務員來電，聲稱可以替教授高價賣出手中塔位，還找另名仲介約出教授釐清塔位產權，但最後卻要求先購買骨灰罈等物品，騙走教授350萬元後消失。

刑事局接獲線報，1名69歲的葉姓教授，在2020年5月間，接獲自稱廖姓業務員來電要收購靈骨塔，沒幾天又接到自稱侯姓仲介來電宣稱要釐清塔位產權，雙方相約超商研究。

研究過1個月後，侯姓仲介來電宣稱找到買家了，但是要附贈骨灰罈以及購買骨灰罈中篆刻的經文，總價值高達350萬元，等對方付錢之後，仲介以及業務員也跟著消失，葉教授方知遭詐騙集團騙錢。

警政署刑事局表示，「靈骨塔投資詐騙」係傳統詐欺案件主要手法之一，近期甚至有接獲臺北市知名宮廟「慈惠堂」反映，遭詐騙集團冒用該堂名義，對外收購骨灰罈。

據統計，從2021年1月至2月4日止，靈骨塔投資詐騙案共發生18件，最高被騙金額高達1600萬，且其中均以退休、年長者居多，警方呼籲，民眾應注意靈骨塔詐騙話術，以免落入詐騙集團圈套。

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