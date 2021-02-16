除夕沒搶工作群紅包！副總裁震怒點名「年後處理」　網：好大官威

▲搶紅包示意圖。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

北京一家房地產集團副總裁除夕當天在工作群裡發了紅包，但過了第二天發現有5人沒有領，當場震怒，點名要求5人必須道歉檢討，每人再另外發200元人民幣（約新台幣900元）紅包，作法引起外界熱議。

有網友爆料，一名李姓集團副總裁在45人工作群中發紅包，但有5個未領取24小時後被退回，讓他氣呼呼在群組中發文稱過年不是放羊，大罵他們連最基本的職業素養都沒有，24小時都不看手機，也不關注群組訊息，更別說責任心，「搶紅包只是一件小事，但也能看出很多問題」。

之後這名副總裁也點名要求這5名員工，必需在工當日下午4點前道歉並檢討，還要主動發200元（約新台幣900元）紅包，如果未準確執行，「下午四點後移出群聊，年後處理」。

▲大陸一名公司高層因為員工春節沒有領工作群紅包大怒。（圖／翻攝自紅星新聞）

許多網友都留言批評，「過年就是過年，放假就是放假，微信是我私人用品，我想用就用，管得著嗎？」、「为什么要互动，下班了，放假了时间是我的又不是公司的」、「李總好大官威」、「就不喜歡領紅包阿，誰說沒領紅包就代表沒看的」。

根據紅星新聞報導，該位總裁疑似為美好置業集團股份有限公司（簡稱美好集團），是一家總部位於武漢的中型房企，1996年在深交所上市，。目前美好集團對此並未回應。

四川法典律師事務所律師週三明指出，該位主管的要求是無稽之談，領紅包僅屬於個人興趣，領或不領都不應上升到工作層面，若公司年後以此為據開除員工，則員工可以申請勞動仲裁。