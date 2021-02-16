初五開工迎財神！想賺好賺滿　做這些事財神來眷顧

▲大年初五除了迎財神外，還須將累積的垃圾似為窮土送出門，象徵窮鬼不纏身。（圖／林榮芳攝）

圖、文／周刊王

初五開工日，對公司主管跟老闆們來說，是迎財神的重要日子，祈求未來一年公司財源廣進，另外，民俗專家提醒，初五除了迎財神外，還有一件事很重要，那就是「清垃圾、倒垃圾」。依照習俗到初五時，垃圾不再象徵財富，而是「窮土」，因此倒垃圾也就是「送窮出門」。

民俗專家指出，一般初五公司行號都會開工祭拜財神，也是把春節期間「糜爛的心境與環境」徹底整理一番的日子，因為過了初五，大家就要開始上班、恢復正常生活狀態。

民俗專家也提醒，初五公司拜拜要注意事項，像是供桌設於公司大門，或對外的出入口處，供桌前方要擺放三杯酒，並備妥三牲、羊頭、鯉魚等供品，羊頭有「吉祥」之意，而鯉魚有「餘裕」之意；另外，紙錢使用土地公金、天金、壽金、刈金，並由老闆帶頭點香迎拜，報上姓名和公司名稱與地址，祈求財神爺保佑，再來，當香燒至一半時，記得擲筊獲得財神爺允許燒化紙錢，最後當紙錢燒畢時，即可燃放鞭炮迎接財神入門。

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在迎財神前，務必要將公司打掃過，最好是能把累積的垃圾丟掉，象徵把窮神送走，如果沒有送走窮神，財神自然就不會在公司留下來了。民俗專家也提到，初五台語又稱「隔開」，有與去年一去不好事物「切割、分別」，迎接新氣象之意，這天必須將除夕時祭拜的春飯、年糕、柑仔等供品通通去除，而新年期間不能做的各項禁忌，像是不能洗衣、打掃等也在這天解禁，因此初五又稱為「破五」。

初五這天也有「送窮」的習俗，也就是「整頓整理」，家家戶戶最好進行徹底大掃除，將髒東西、晦氣掃出門。原本被視為「財富」象徵，從初一開始沒有丟棄的垃圾，到了初五就變成了「窮土」，必須在這天一次丟掉。初五這天還有吃餃子的習俗，餃子象徵團圓、喜慶之意，在初五吃餃子則有另一種含意「捏小人嘴」，據說可以免除小人讒言之禍。

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