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2021年「國運籤懶人包」一次看！新港奉天宮狂擲50次...抽出中上籤

▲▼嘉義新港奉天宮牛年國運籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義新港奉天宮由董事長何達煌，擲筊抽出牛年國運籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

每逢過年，全台知名廟宇陸續抽出國運籤，已成為重頭戲碼，詩籤裡的預兆和意涵，更受到全民關注。《ETtoday新聞雲》整理出懶人包，由北到南讓讀者一次看清楚。

大龍峒保安宮

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台北大龍峒保安宮於12日凌晨抽出國運籤詩，內容為「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮。」

廟方表示，國運部分就像桃花源記一樣，千里迢迢尋找理想的仙境，但不知不覺還是回到自己的蓮臺，一切以保守自己的功德為上。

此外，廟方也強調，俗稱的國運籤，其實應該叫做公籤，求問私事叫做私籤，公籤是求問公眾的事務，而且是一個大方向，不太能用國運來一言以蔽之。

▲▼大甲鎮瀾宮抽出辛丑年四季籤。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮直播）

▲大甲鎮瀾宮抽出辛丑年四季籤。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮直播）

大甲鎮瀾宮

大甲鎮瀾宮14日晚間11時許順利抽出金牛年四季籤，其中國運籤內容為，「東西南北不堪行，前途此事正可當，勸君把定莫煩惱，家門自有保平安。」

廟方解讀為小吉。而解籤老師周建男則表示，今年國運是世代交替年，產業經濟會大幅漲跌，可穩重過關，更要在既有健全體制基礎上，提振國家聲望。

彰化南瑤宮

彰化南瑤宮12日大年初一子時抽出今年四季籤，人民籤抽中籤王，表示整體社會「萬事皆如意」；生意籤是財利狀況略差，態度須保守謹慎較為合宜；農業籤為先苦後甘、漸入佳境；而作物籤則是恐有阻礙。林世賢認為，今年抽出的四季籤整體而言還算樂觀，相信只要大家共同努力，社會即會逐步往好的方向發展。

人民籤（社會）：「靈籤增一枝，筶定已知機，萬事皆如意，添油正合宜。」

生理籤（生意）：「榮枯得失事，遙退在眼前，得價與待時，坐守莫遷延。」

六畜籤（農業）：「筊筶好難前，求謀大吉昌，滿門多吉慶，童叟喜氣揚。」

年冬籤（作物）：「颶風未成吉，驚危在眼前，憂心雖坐定，始終不安然。」

▲西螺福興宮辛丑年國運籤抽出第五十五首癸丑籤，這支籤是中平籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林西螺福興宮由董事長楊文鐘，率全體董監事在莊嚴隆重的誦經聲中虔誠膜拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮辛丑年國運籤抽出第五十五首癸丑籤，這支籤是中平籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮

雲林縣西螺福興宮依例在大年初四子時（14日晚間11點）展開接神啟事抽國運籤，抽國運籤由董事長楊文鐘代表祈求，首次抽出第一支竹籤擲筊，馬上獲得太平媽祖同意，抽出第五十五首「癸丑」籤，內容為「須知進退總虚言，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然。」

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，這支籤是中平籤，寓意今年上半前仍受疫情影響，各行各業都會比較辛苦，但是只要政府與國人都堅持做好對的防疫政策，不要放棄堅持與打拚，執政者能推出好的政策，國運在下半年就會變好，媽祖也會持續庇護眾生。

▲▼北港朝天宮抽出港運籤。（圖／翻攝北港朝天宮臉書）

▲北港朝天宮抽代表國運的「港運籤」為下籤。（圖／翻攝北港朝天宮臉書）
 

北港朝天宮

雲林北港朝天宮凌晨1時許迎接媽祖誦經祈福儀式完，在住持會茂法師擲茭取得媽祖同意後，由董事長蔡咏锝抽出6支預言籤，其中代表國運的港運籤抽出了第59籤「癸酉」，內容為「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必定成會合，財寶自然喜相隨。」

廟方表示，這支籤大致來講並沒有很好，主要寓意還是要大家「以和為貴」，遇到事情就算有異議，也應聽取各方意見，這樣才能事事順心。

董事長蔡咏锝則指出，朝天宮所抽出的港運不敢自稱國運籤，過去多僅代表北港運勢，近年才被信眾作為國運參考，可能受疫情影響，今年抽出的籤大致上都還好，但仍希望媽祖庇佑，大家一起撐過疫情難關。

▲▼嘉義新港奉天宮牛年國運籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義新港奉天宮牛年國運籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

新港奉天宮

嘉義新港奉天宮今上午9時完成接神儀式後，由董事長何達煌擲筊抽出「國運籤」，在歷經50支籤擲筊後，最終抽出第59首（酉癸），為中上籤，籤詩內容為「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨。」

何達煌表示，新港媽祖對台灣人民這一年的努力相當肯定，因為疫情讓台灣有驚無險，顯示台灣在國內或國際聲望獲得肯定，也期許台灣人民團結。

▲▼台南南鯤鯓代天府2021國運籤。（圖／記者林東良翻攝）

▲羅川淮解籤表示，主政者已有定見，只要堅持便可帶領台灣邁向新境界。（圖／記者林悅翻攝）

南鯤鯓代天府

自2015年抽國運籤「武則天坐天」，預言女總統上位後，南鯤鯓代天府聲名大噪，12日年初一延續10年傳統抽國運籤，內容為「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益，於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。」

民族專家羅川淮分析，這是一支「吉中持平」的籤。籤詩中「心中」的「心」，五行屬火，代表目前的疫情，在6月會開始趨緩，人民的生活也會漸漸恢復正常，經濟面來說，房、股市也會維持去年的亮眼表現，主政者則只要維持心中的定見，便可帶領國家邁向新境界。

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