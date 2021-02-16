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搶錢之前先搶時間！向馬斯克和比爾蓋茲學習當時間管理大師

▲▼搶錢之前先搶時間。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

電影《鐘點戰》裡擁有愈多時間的人愈富有，現實生活其實也有異曲同工之妙，21世紀最偉大的創新家馬斯克及世界首富比爾蓋茲，其實邁向成功的關鍵方法就是「時間管理」，他們有一套「442小時時間管理法則」，幫助他們在有限的時間內創造最大效益。

時間管理是自我管理，也是人生管理，可以人生中的最佳武器。根據《有錢人都在做的時間管理術》作者河泰鎬在書中指出，現在不是把一天分為「就寢、工作、個人私事」等三類，以「工作」為重心的年代，應當在一天當中增加自我開發的時間，變成每個時段6小時，因此所謂的「442小時時間管理法則」就是每週42個小時的442策略：工作42 小時、睡覺42小時、個人時間42小時、自我開發時間42小時。

▲▼搶錢之前先搶時間。（圖／Unsplash）

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除了442法則重新定義時間階段之外，5分鐘時間管理術，也是兩人在繁忙生活中管理時間的關鍵技巧。根據英國報章雜誌《每日電訊報》指出，比爾蓋茲一天的行程是以5分鐘為單位進行管理，連會議時間、握手時間都會列入時間規劃的細節中，每次擬定好的日程，都會盡可能努力地完全遵守，舉例來說比爾蓋茲2008年5月6日造訪韓國時，只在韓國停留4小時30分鐘，卻在青瓦台與總統同時共進晚餐，並參與微軟分公司舉辦的「2008年韓國創新日」活動並進行演講，之後再與KIA汽車締結汽車IT領域策略性技術合作後及轉飛往日本了，儘管停留時間短暫行程卻排得滿滿，就是有賴良好的時間管理。

至於經營三家公司、5寶爸的馬斯克也同樣採用5分鐘為單位的時間管理術，樂於將時間投入工作的馬斯克，就連午餐也是5分鐘就結束，努力節省時間就是為了把時間花在工作上，然而工作之餘，他也會利用空檔閱讀、做運動。

雖然兩人都是以5分鐘為單位進行管理，執行方式卻大不同，比爾蓋茲屬於「攻擊型」大部分的時間都花在經營管理上，與各式各樣的人會面，接受業務報告、批示公文等；馬斯克則是投資在技術領域、設計上的時間比經營管理的多，大部分的時間花在與工程師會面、找出問題點、解決問題等，盡量集中火力在規劃的期限內完成。人做的事情若沒有截止期限，就容易變得懶散，因此時間管理的關鍵點在於這個「dead line」。

也因此，馬斯克更採用了「時間箱子」的時間管理模式，將日程表畫在時間箱子上，在鎖定的期間內只做某種特定活動，所以大家也可以學習像馬斯克一樣，把一天區分成幾個時段，並存放在時間箱子上，是著將為了完成計畫所需的時間、經費、範圍配置在箱子上，在有限的資源裡投注最大的精力去完成事情，每天按照時間箱子完成事情，更能增加成就感。

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