絕美曼哈頓懸日降臨6縣市！　2021一整年追懸日時間點一次看

▲台北忠孝西路懸日美景。（圖／記者徐文彬攝）

記者賴文萱／台北報導

喜歡追懸日美景的人注意囉！氣象局已在官網公布今年懸日出沒日期、時間點，更曝光最佳拍攝街道地點，預報縣市包含台北市、桃園市、台中市、南投縣、嘉義市、高雄市。

中央氣象局開辦「懸日預報」，歷經一年多來的調修及測試，預報品質逐趨穩定。為進一步便利民眾提早規劃相關的休閒活動，今年度起，每年於10月將次年度整年的懸日預報資料，公布在該局全球資訊網（首頁資料天文資料下載之「懸日預報」），供民眾參用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲西門峨眉街懸日。（圖／記者林敬旻攝）

上線資料包含台北市、桃園市、台中市、南投縣、嘉義市、高雄市等6個縣市，內容更有景點街道及日期時間。今年時序已經進入到2月，接下來3月份依然有懸日秀在各縣市陸續上演，例如，嘉義市民族路在3/11~3/13、台中市公益路3/23~3/25。

▼2021年氣象局懸日預報。（圖／氣象局提供）

氣象局表示，過去一年多的懸日預報，除天候不佳無法觀賞的日期以外，多能受到民眾青睞，懸日景點均會出現觀賞人潮，而形成交通瓶頸。氣象局也再次提醒國人，觀賞懸日美景，除應備妥深色太陽眼鏡護目，更務必配合交通管制維護自身安全。

▲嘉義市中山路旗海飄揚「懸日美景」。（圖／嘉義市議員鄭光宏授權提供、攝影師林盈吉攝）

▲懸日景點均會出現觀賞人潮，氣象局提醒，務必配合交通管制維護自身安全。（圖／記者林敬旻攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來