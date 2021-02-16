只為看見受保護對象正向轉變　家防中心陳玲容獲「紫絲帶獎」

▲高雄家防中心陳玲容組長榮獲保護服務工作最高榮譽紫絲帶獎 。（圖／高雄市府社會局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市家庭暴力及性侵害防治中心陳玲容組長，不畏保護工作艱辛，毅然投身兒虐、家暴、性侵害工作18年，其傑出表現，深獲肯定，更獲「紫絲帶獎」殊榮。她分享自己第一個社會局監護個案，一路從11歲陪伴至18歲高職畢業、打工賺錢，買了人生第一輛機車，甚至能夠幫忙養家，漫長的陪伴，看到的是個案的生命得到轉化，這也就是她一股勁投入保護工作的初衷。高雄市府社會局表示，陳玲容組長投身保護性工作，在高壓挑戰的保護性工作中，不斷帶領著同仁創新、前進，榮獲紫絲帶獎，更是實至名歸，同感殊榮。

▲高雄家防中心陳玲容組長榮獲保護服務工作最高榮譽紫絲帶獎 。（圖／高雄市府社會局提供）

衛生福利部自103年起，參照國際紫絲帶運動推廣反暴力的精神，舉辦紫絲帶獎徵選，表揚在社政、衛生醫療、性騷擾防治及兒少、老人與身障保護工作且表現優異者，為台灣保護服務工作最高榮譽獎項。

獲獎的高雄市家庭暴力及性侵害防治中心陳玲容組長，於87年6月家庭暴力防治法通過後不久，因緣際會回到了家鄉高雄市工作，並在家庭暴力及性侵害防治中心甫成立時投入，成為中心創始元老之一。在新單位、新環境、新制度都待建置的艱辛環境下，她憑著熱情，投身保護工作18年。





▲陳玲容獲紫絲帶獎家人及同事們同樣深感榮耀 。（圖／高雄市府社會局提供）

在這看似漫長的歲月中，她不斷的為個案設想、找尋資源。更分享自己第一個社會局監護個案，她提到，一路陪伴從11歲至18歲高職畢業、打工賺錢，甚至還買了人生第一輛機車，最後能夠幫忙養家，一路上漫長的陪伴，看到的是個案的生命得到轉化，這也就是她一股勁投入保護工作的初衷。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心李慧玲主任表示：「陳玲容從基層保護性個案直接服務做起，歷練完整、經驗豐富，對保護性工作有熱情，又不斷帶領著團隊創新服務發展，如今榮獲紫絲帶獎，代表其努力與專業，獲得肯定，也希望藉由她的獲獎，激勵更多保護工作者服務的熱情」，也盼藉此喚起社會大眾對反暴力議題的關注，一同齊心守護、杜絕家暴。

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