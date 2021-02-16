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25歲女警書法家！高雄刑大洪嘉徽　曾想當演員...一手好字獲獎無數

▲▼ 高雄刑大的女警洪嘉徽擅長寫書法 。（圖／記者黃子倩攝）

▲高雄刑大的女警洪嘉徽擅長寫書法，作品擺在母親的牛肉麵店裡。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

85年次今年25歲的洪嘉徽，畢業於警專正期班33期，從小的志願是當演員，長大卻陰錯陽差的當上了警察，現在人在高雄市刑大服務擔任偵查佐，20歲畢業後開始在警界服務，今年已經正式邁入第5年，目前當上刑警的她一直對自己的工作很有興趣，可以藉由工作接觸大案件也讓她很有成就感。

洪嘉徽的老家在高雄鼓山區，她的父母在前金區傳承了一家開業超過40年的牛肉麵店，不說很少有人知道，牛肉麵店內掛的書法作品都是出自洪嘉徽的手，洪嘉徽說她自小學習書法，不管是行書、隸書都難不倒他，國小六年級時曾經有一次參加「第一屆全國警察美展」，作品還入選刊登在刊物上。

▲▼ 高雄刑大的女警洪嘉徽擅長寫書法 。（圖／記者黃子倩攝）

▲洪嘉徽國小的作品曾經登上警界刊物。（圖／記者黃子倩攝）

不僅如此高中時，還在書法老師的引薦下，參加日本舉辦的書法比賽，當時擊敗眾好手入選優秀獎，到現在擔任警職的她，偶爾還是會拿筆繼續寫書法，洪嘉徽說小時候會想當演員，主要是受到電影《KANO》的影響，當時她看了這部電影受到感動，從此認定「素人也能當演員」，因此一直想被星探挖掘，嘗試當看看一片演員，所以考上警專後的她，也常常趁假日到電視台附近走動，期盼自己能意外讓星探發掘。

儘管最後沒有被星探挖掘，也沒能如願當上一片演員，不過意外考上警專後的她，現在認為「當警察很帥，可以抓壞人，也可以抓到欺負別人的人！」因此她以自己的職業為榮，雖然偶爾也會感受到危險、安全受到威脅，不過洪嘉徽很樂在其中。

談起在警界的工作，最讓洪嘉徽感到印象深刻的是，她當時被分發到鼓山區的新濱派出所，剛正式上工第一天，就和所長一起到忠烈祠，查到一個毒品通緝犯，身上還帶有槍枝，這讓還是菜鳥的她受到震撼，深刻地感覺到自己的工作可以抓壞人，可以打擊犯罪。

▲▼ 高雄刑大的女警洪嘉徽擅長寫書法 。（圖／記者黃子倩攝）

▲洪嘉徽高中時還曾經參加日本舉辦的書法比賽獲得優秀賞。（圖／記者黃子倩攝）

受到警界前輩的薰陶，洪嘉徽認為擔任刑警，比待在派出所服務更符合她的志趣，因此後來調到位在鳳山區的刑大服務，未來洪嘉徽期盼自己可以繼續高升，做一個和幫助她的前輩一樣值得令人敬佩的警官，而她的家人談起擔任警職的她也都感到十分驕傲、以她為榮，洪嘉徽的母親則認為女兒未來可以順利平安就好。

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