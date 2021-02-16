上課光明正大瘋打手遊　「東泰太陽隊」抱回電競世界冠軍



▲東泰太陽隊2019年代表台灣參加世界中學運動聯盟電子競技大賽（ISF），一舉奪下冠軍。（圖／東泰高中提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東私立東泰高中內，有一個讓全台學子都羨慕的班級，學生上課可以光明正大瘋打手遊，還可以大方和同學討論電競遊戲，而不會被師長教訓不務正業，他們是全台少數高中專有的「電競專班」，成立4年，不只培養出多位電競高手，2019年還代表台灣參加世界中學運動聯盟電子競技大賽（ISF），一舉奪下冠軍，這群電競小子，為台灣爭了好一口氣。

打破過去大人認為「打電動的孩子讀不了書」的觀念，東泰高中認為「科科有專業、行行出狀元」，各行各業，只要堅持努力做到最好，就能開創自己的一片天。2016年東泰在資料處理科成立電競班，邀請職業隊選手當講師，組成「東泰太陽隊」，旗下還有《英雄聯盟》、《傳說對決》、《PUBG》、《PUBG MOBILE》4個主要戰隊。

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▲▼東泰是全台少數設有電競專班的高中，成立4年，培養出多位電競高手。





2019年東泰太陽隊代表台灣參加ISF比賽，擊敗德國校園冠軍LGG Darmstadt隊拿下世界冠軍，消息傳回台灣，驚動教育界高層，也驚呆了一票大人，沒想到，打電動可以打到為國爭光，「得冠軍、拿金牌」可不是說說而已，這群電競小子返台時，還獲得高規格接待。

東泰高中表示，東泰是全台唯二的高中電競專班，「東泰太陽隊」的上課的方式也和正規教育不同，一開始，外界普遍認為「打電動」實在不是好出路，加上大部分青少年一旦開始打手遊，大多廢寢忘食，無法控制時間，所以大部分的家長對於電競專班，普遍都不看好。

但其實，電競班打電競，並非想打多久就多久，依然要遵守校規及生活規範，按表操課，所有的學生都要按步驟、有計劃的學習，而且專業的電競選手，必須「在對的時間做對的事」，要培養一名優秀的電競選手，自主性為首要，還要有非常高的抗壓性。

▲▼電競班學生打電玩並非以玩樂、放鬆為目的，可能一連數小時、數天、數周，都卡關在同一個瓶頸，電競訓練外加自主練習每日超過8小時，比賽前的衝刺期一天練習至少12小時。

電競專班的老師說，電競班學生打電玩並非以玩樂、放鬆為目的，相反的，當遊戲變成一門功課，要努力突破、找出盲點，還要與隊友發揮互助，面對一次次失敗，必需仍保有高度熱情，可能一連數小時、數天、數周，都卡關在同一個瓶頸。

老師指出，電競訓練外加自主練習每日超過8小時，比賽前的衝刺期一天練習至少12小時，「東泰太陽隊」除了網遊世界拼搏，還必須兼顧課業成績維持在水平之上，否則，就會被教練禁賽，以上種種辛苦，若非真的熱愛電競，其實是很容易放棄的。

東泰電競隊由校方聘請有5年職業資歷的前Machi職業選手陳駿迪領軍，每天利用輔導課時間給予學生紮實訓練，還會安排與他校隊伍團練，有時也會與日本隊伍及職業隊切磋磨練，在教練要求以及學生努力下，電競班已有多名選手被職業隊相中，可望成為電競明日之星。

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