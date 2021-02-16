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社會 社會焦點 保障人權

油漆大叔幫早逝者傳愛　9歲雙胞胎收卡片哭了「我想把拔」

▲▼張庭溢。（圖／記者游宗樺攝）

▲協會內的倉庫有張庭溢募來的各式物資。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

做愛心要有什麼條件？新北市一名油漆工在成長過程中體認到，有些愛是臨終前來不及說的，如同自己的父親過世後才驚覺他有多愛自己，於是開始挽袖，進行扶貧工作，同時為早逝的案主將他們「趕不及表達的愛」傳給遺眷，讓還在世的小孩、妻子能透過手寫卡片、照片等物，得知他們的丈夫、爸爸有多愛他們。

「愛的延續公益協會」理事長張庭溢表示，由於父親跟自己的關係並不融洽，直到父親癌逝時也沒陪伴在旁，直到目睹遺物跟聽到家屬轉達的留話後，才驚覺父親有多愛自己，這說不出口的愛在27歲的心中留下很深的遺憾，直到出社會多年後，遇到挫折、徬徨時，得不到父親在旁的支持，讓他在心中萌生幫人將愛傳下來的想法。

張庭溢提到，母親是在醫院擔任志工，照顧重症患者時，發現這些生命在倒數階段的人會有很多話想說，「難道只能躺在病床上，不能為家人做些什麼嗎？」，張庭溢於是與幾名志同道合的朋友，創立「愛的延續公益協會」，為癌末重症的人，將他們對親屬的愛意傳達下去。

▲▼雙胞胎父親的卡片。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼雙胞胎父親的卡片。（圖／記者游宗樺攝）

▲ 卡片中寫滿了陳先生給小孩的「愛的訊息」，並在信封中留下預計給出的年份。（圖／記者游宗樺攝）

張庭溢說，在創立協會初期進行扶貧工作時，發現放在宮廟的白米被開名車的民眾取走，反而真正有需要的人拿不到所需物資，若是改一次性的發放金錢、物資，又可能養成對方的慣性，於是扶貧計劃從長從久，協會將善款及物資做長期分配，幫助他們回到正常的生活軌道，協會成立1年多以來，目前救助過破百個案例，每個月接觸約60名救助對象。

身為油漆工的張庭溢提到，在醫院接觸案主時，身上的油漆漬往往惹人誤會，以為是要來騙錢的，直到表達善意後，才發覺眼前這名粗獷的大叔其實能幫人。其中一名陳姓案主的家人，就是在臉書看到協會資訊後，想捐出已經用不上的營養品給其他貧困病患，才得知協會不只扶貧，還能留愛的訊息。

張庭溢說明，陳先生為單親爸爸，罹患大腸癌後，放心不下2名當時才8歲的雙胞胎稚子，協會接觸到陳先生時，他已癌末躺臥安寧病房，於是開始協助他寫下卡片，不但留下生日祝福，還叮囑「有沒有幫忙家裡呀」，在信封上寫上日期後，用類似「未來信」的方式，在每年11月底雙胞胎生日當天，規劃驚喜送上卡片，直到這對兄弟國小畢業為止。

▲▼雙胞胎哭著說想爸爸。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲雙胞胎收到卡片後，哭著說出想見爸爸的心願。（圖／記者游宗樺翻攝）

雙胞胎9歲生日時，協會特地與校方聯絡，趁校外教學時在動物園扮成恐龍，親手送上陳先生留下的卡片，傳遞來不及表達的父愛。雙胞胎看到卡片後，哭著說出「我想把拔！」，場面溫馨感人。張庭溢說，希望透過這個動 人的生日禮物，讓雙胞胎體會到「爸爸永遠都在」，不至留下喪父的遺憾。

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