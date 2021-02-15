　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國新生兒人數再創新低　原因曝光

▲▼甘肅,廣河,扶貧,脫貧。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸生育率再創新低。（圖／記者曾俊豪攝）

文／中央社台北14日電

中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。報導並指1990年以後出生者，比起前一個世代的相對收入明顯下降，影響生育意願。

中國公安部最新的資料顯示，2020年出生並已經登記戶籍的新生兒共1003.5萬，與2019年的1179萬相比大幅下降15%。若以國家統計局的公開資料來看，即使是在「大躍進」導致的大飢荒期間，新生兒人數最低的1961年也有1187萬。

不過，戶籍登記新生兒數量並不完全等同於當年的出生人口，主要原因是有些新生兒並未申報戶口，因此不同部門的統計數量有差異。以2019年為例，公安部的資料是1179萬人，但統計局是1465萬人。

三聯生活週刊日前刊文指出，從一些城市近期公布的人口資料來看，很多地方去年的人口出生率都大幅下降，下降幅度基本上都超過10%，部分地方甚至超過30%。中國人口出生率下降已經越來越嚴峻。

報導說，中國人的生育率曾經超過6，但現在已經低於1.5，「中國人為什麼不願意生小孩了？」最重要的原因是生不起。買房和租房掏空了年輕人絕大部分收入，就算是中產家庭，養育小孩也是一筆非常大的開支。

報導說，和1970年代、1980年代出生的人相比，1990和2000年出生的人相對收入明顯下降。所謂相對收入，就是預期自己將來的收入水準和生活開支的比例，比例越高，養育小孩的能力越強。

▲▼甘肅,廣河,扶貧,脫貧。（圖／記者曾俊豪攝）

▲經濟因素是大陸生育率降低主因。（圖／記者曾俊豪攝）

當前中國經濟成長放緩，1990年代以後出生者對未來的收入成長並不看好；但他們小時候的生活條件相對優越，「由奢入儉難」，加上房價、物價居高不下，生活開支遠高於上一代人。隨著這批人成為中國的生育主力，中國的生育率可能更不樂觀。

此外，整個社會對養育小孩提供的支持明顯不夠。報導指出，在中國，「0-3歲階段的幼托機構幾乎為零」，如果沒有父母一輩的幫忙，雙薪家庭幾乎不可能靠自己獨立撫養小孩。

為了緩解養老金壓力，當局開始研究延遲退休的政策，不過，報導指出，這可能反過來進一步降低生育率，因為絕大部分家庭都需要老人幫助照護小孩，如果老人延遲退休，失去了老人的支持，很多年輕家庭可能只能選擇放棄生育小孩。

▲▼甘肅,廣河,扶貧,脫貧。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸媒揭露年輕一代多感「生不起」。（圖／記者曾俊豪攝）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
汽車出現這「4種異音」　可能有些東西該換了
黃靖倫「1讚1元」安太座　總金額出爐崩潰：我的天啊
東森幣樂透「神人狂中109萬」　今晚快來抱走600萬
泰國陰牌竟是割女性陰部做成　龍婆YUNI製品價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國新生兒人數再創新低　原因曝光

緊急封山400年！調查團闖陸上「百慕達三角」失聯　死亡禁區揭密　

陸春節電影檔4天破200億　《復聯4》紀錄被一部片打破

網紅吊橋被塞爆！下秒突側翻...遊客尖叫掉「2公尺高」茶園

藏年終當私房錢！妻曬棉被「13萬現金」被抖出　尪回家一看要哭了

人民日報：美國應對台灣「慎重行事」

台灣會被美國「功能性晾在一邊」　陸學者分析台美局勢

大陸新增9例確診！　石家莊男染疫「打斷7天零本土病例」

小馬雲沒流量被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2=？」都答錯

寶馬集團董事長：今年計劃銷售10萬輛純電車　看好大陸十四五發展

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

中國新生兒人數再創新低　原因曝光

緊急封山400年！調查團闖陸上「百慕達三角」失聯　死亡禁區揭密　

陸春節電影檔4天破200億　《復聯4》紀錄被一部片打破

網紅吊橋被塞爆！下秒突側翻...遊客尖叫掉「2公尺高」茶園

藏年終當私房錢！妻曬棉被「13萬現金」被抖出　尪回家一看要哭了

人民日報：美國應對台灣「慎重行事」

台灣會被美國「功能性晾在一邊」　陸學者分析台美局勢

大陸新增9例確診！　石家莊男染疫「打斷7天零本土病例」

小馬雲沒流量被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2=？」都答錯

寶馬集團董事長：今年計劃銷售10萬輛純電車　看好大陸十四五發展

唐西奇轟44分無奈最後一擊失手　拓荒者阻斷獨行俠4連勝

愛上校園風雲人物…卻是男玩伴親哥！　3部「暢銷小說改編電影」激出少女心

投球失憶症讓柯良宗無法再蹲捕　繞一圈回饋基層

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

研究揭「染疫康復恐出現無精症」　羅一鈞：樣本不夠、無對照組

iPhone只錄自己想聽的！教授談魯迅…隔壁「男友攤牌劈腿」全都錄

無視小尺寸銷量差　蘋果將如期發表iPhone 13 mini

部桃「剩2人血清結果未明」　陳時中：最快2/19恢復營運！

部桃事件讓醫護大規模隔離！陳時中提3點「學到的教訓」檢討

「長方形錶」優雅指數完勝！卡地亞、香奈兒　六款戴出貴婦氣質

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

大陸熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

朋友送6隻雞狂噴屎　他強制穿上尿布

樓上住戶走動　地板竟瞬間破洞

國中畢業男劈12女　撈4千萬開藍寶堅尼

網紅吊橋突側翻　遊客尖叫掉茶園

400年原始部落大火宛如煉獄

食客揭密「3道地雷菜」：老闆也不敢吃

司機死前忍痛搥胸2分鐘　駛離救全車

武則天爽吃兄弟丼　4男寵下場卻很慘

網傳馬雲要發紅包　江西出現排隊人潮

出門玩尿急！2歲女兒嗆：上廁所自己去

車震完說「八字不合」　相親女秒傻眼

更多熱門

相關新聞

南韓出生率創新低！僅生27萬「比北韓還少」

南韓出生率創新低！僅生27萬「比北韓還少」

2月14日為西洋情人節，受歐美文化薰陶的南韓年輕男女，自然早已盤算如何度過甜蜜的夜晚，甚至有「造人計畫」，不過，南韓屢創新低的生育率，早已不是新聞，受到全球新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，低迷不振的民生經濟、青年工作機會減少，無形中降低人們生兒育女的意願，連帶使人口自然增加率減少2.1%、死亡人數超越新生兒數。

美對重返WHO提要求　中國回應

美對重返WHO提要求　中國回應

特斯拉中國擬推便宜車型　70萬有找

特斯拉中國擬推便宜車型　70萬有找

女童扔鞭炮引爆化糞池　不幸罹難

女童扔鞭炮引爆化糞池　不幸罹難

央視春晚塗黑臉演出　重演歧視爭議

央視春晚塗黑臉演出　重演歧視爭議

關鍵字：

中國新生兒生育率

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

合照比OK手勢　環球影城員工開除

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

起底愛莉莎莎高學歷背景！

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面