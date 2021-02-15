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美國vs.全世界？　網曝驚人真相：核彈除外確實可以一戰

▲▼美軍飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）9日起加入澳洲皇家海軍、日本海上自衛隊、韓國海軍的多國編隊航行。（圖／路透）

▲美軍飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）。（圖／路透，下同）

網搜小組／邱茀濱報導

作為目前世界整體軍事實力最強的美軍，其規模和裝備均位於世界第一，光是2020年，美國軍費就花了7,380億美元。一名網友就好奇，究竟全世界聯合起來打美國有無勝算？貼文一出，掀起鄉民熱議。

原PO在PTT八卦板上以「全世界加起來也打不贏美國是真的嗎？」為題發問說，大家都知道美國軍事全球最強，但全世界有70幾億人，全部加起來也打不贏美軍也太扯了吧？「所以全世界vs美國，真的會被美國打敗嗎？有沒有卦？」

貼文曝光，網友紛紛留言指出，「美國的核彈數量可以直接毀掉全世界」、「同歸於盡以外，美國穩穩的」、「美國直接把其他衛星全轟了，基本全世界都任他轟炸了。目前能打擊衛星的好像只有美國」、「你當現代戰爭世紀帝國膩，要看綜合國力不是人數」、「美帝全國總動員的話你想挑戰幾個航母戰鬥群」、「只要不登陸，美國海戰無敵」、「老實說，讓你三、五十年都還不見得能贏」。

▲▼美軍MQ-9收割者偵察機。（圖／路透社）

另外也有鄉民認為，「不算核武的話是啊！3個航母戰鬥群就掃平東南亞了」、「不算核武的話美國確實有跟世界一戰的能力」、「核武除外的話可以一戰」、「單純打仗老美可以單挑全球」、「現在馬上開戰的話，不計核彈，確實美軍可單挑全世界」、「如果是以滅國為前提的話，地球會沒人」、「二戰到現在多久了，科技進步多少了，美國一定有全世界都不知道的秘密武器。就像丟日本的核彈就是70多年前的秘密武器」。

另外，有行家出面解釋，「要看怎麼打，若要全面佔領美國本土，基本上全世界一起上也贏不了。相反的 美國也沒辦法佔領全世界，所以其實誰也打不贏誰。」他續指，雖說美國二戰下水餃的重工業實力很強，但現在和那時候不一樣了，美國現在沒有那麼多技術工人，很多零件也改用進口的，或是產線移到國外。若真的爆發全面戰爭，代表美國所有東西都要能自己生產，但現在美國已沒有這個能力。

「美國現在最強的是海軍，也就是航母戰鬥群。」他表示，若加上庫存，全世界加起來也打不贏美國是真的，「但是這只是帳面上的戰力，實際上沒有軍事基地跟港口後勤補給，航母戰鬥群也屌不起來」，因此他認為實際打起來的話，美國也不見得會贏。

▲▼美軍F-35B。（圖／路透社）

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