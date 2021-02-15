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泰國「陰牌」挖墳割陰做成...龍婆YUNI生前製品價格曝

▲▼佛牌專家認定這塊佛牌，確實由女性陰部製成，通常都是跑去挖墳割肉製作而成。（圖／民眾提供）

▲佛牌專家認定這塊佛牌，確實由女性陰部製成，通常都是跑去挖墳割肉製作而成。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

泰國佛牌是許多泰國四面佛信眾喜愛的佛牌，但其實泰國佛牌分成正牌、陰牌2種，正統佛牌幾乎都是由泰國寺廟的和尚製作，但陰牌則是在佛牌市場私下流通，佛牌專家表示，有一塊名為YUNI的「陰牌」，是一位製作陰牌出名的泰國龍婆生前所做，售價在泰國大概約5千元泰銖左右。

佛牌專家阿恆表示，泰國正統寺廟出來的佛牌，主要稱為正牌，但利用屍油、屍粉製作，或是屍體的部位製作而成就稱之為陰牌，陰牌主要在泰國北部居多，許多泰北的佛牌製作者，都會跑到山上挖墳取屍體材料製作佛牌。

而製作這塊由女性陰部組成的陰牌「YUNI」，則是由知名的龍婆碧納（LP pinak)在生前所製作，但是該陰牌並沒有透過寺廟出品，而是製作完畢後在泰國坊間流傳，在泰國的價格約落在5千元泰銖左右，以匯率兌算，約台幣4722元。

阿恆強調，陰牌在台價格是持有者自己喊價，並非有一定的價格，且在市面上本來就不是很流通，都是特定玩家在私下交易，所以在台灣賣到8萬8千元也不意外。

阿恆說到，這塊陰牌主要可以幫助「得到人緣」，但是佛牌只是輔助，主要還是看個人誠心拜拜，才可以得到泰國諸佛的庇蔭與保護，如果信眾想要請供佛牌，也可以到中壢、台南的泰國寺廟請供「正統佛牌」。

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