高雄鄉間的浴火鳳凰！　蘇瑞香獲防火宣導志工楷模

▲茄萣義消分隊長蘇瑞香，榮獲2020年消防署鳳凰獎-防火宣導志工楷模。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者吳世龍／高雄報導

蘇瑞香義消分隊長獲2020年消防署鳳凰獎-防火宣導志工楷模！她說，如果火災「搶救」是消防員的天職，那「預防」就是每個人最基本該盡的責任，「我會繼續為高雄市民的居家安全而努力。」



蘇瑞香因丈夫鼓勵而加入宣導義消的行列，至今已邁入16個年頭，從基礎訓練、專業訓練、初級幹部訓練到中級幹部訓練，每一場都不缺席，而在參與居家訪視過程中，她發現茄萣老年化的漁村裡，有許多獨居長輩或避難弱者，他們連三餐溫飽都是問題，還談什麼防火安全呢？她不斷思索：到底可以幫助這些人什麼？

▲蘇瑞香分隊長(右一)就像溫暖的媽媽，在鄰里裡深入關懷，提高居民防火意識。（圖／記者吳世龍翻攝）

後來，在與宣導姐妹們居家訪視時，只要一發現需要幫助且符合補助資格的家庭時，瑞香分隊長就會趕緊安排協助裝設「住宅用火災警報器」，希望能用小小力量，多提升一些防火安全。



107年時，茄萣一棟磚造三合院平房發生火警，火勢迅速、濃煙竄出，好在房內的住宅用火災警報器及時響起，讓居民及早逃生、報案，才沒有造成任何人命傷亡。而這顆住警器，正是當初瑞香分隊長協助安裝的，想到自己過去的努力挽救了寶貴生命，一切辛苦都值得了。



雖然是在幫助人，但也不總是都獲得感激的回應。瑞香分隊長感嘆，到民眾家裡居家訪視時，曾被當作推銷員，被拒在門外。也曾在辦理防火宣導活動時，台下民眾毫不捧場，這些都讓她覺得非常洩氣與難過。縱使如此，瑞香分隊長仍相信：一點一滴總會有些改變！只要能夠影響或是幫助到一些人，可以挽救更多無辜生命，再辛苦都是值得的。

▲蘇瑞香分隊長透過防火宣導，讓每位市民重視自己家中的防火安全。（圖／記者吳世龍翻攝）



►「時間對我們來說完全沒用！」