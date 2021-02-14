想出遠門貓咪怎麼辦？她花百萬打造46間獨立套房：我來顧！

▲旅館主人跟貓咪互動。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

畢業於教育大學的莊雁婷，對於是否考教職一直在猶豫不決，但她知道，自己對於貓咪照顧反而比照顧學生更有耐心，因此放棄教師甄試考試，與朋友合夥開了間貓咪專屬旅館。

莊雁婷畢業出了社會，對於未來還很茫然，因為自己知道對管小孩沒辦法，決定放棄教職這個行業，轉行擔任教材銷售業務，每天過著規律上班生活。做了一陣子發現業務不是她的專長，在朋友介紹下，進入廣告公司當起製片助理，拍片時間不固定，讓她一下子從規律生活轉為日夜顛倒的生活，這樣作息不正常，反而沒時間照顧飼養的貓咪，再加上看到室友因不放心獨留貓咪在家而不敢出遠門，她自己想：何不乾脆自己開一間貓旅館來經營！

想歸想，但沒有足夠動力讓她將想法實現。突然有一天，拍片出外景回到家，打開門發現貓咪沒有像平常跑到腳邊磨蹭，整隻貓變得怪怪的，趕緊送到動物醫院，醫生經過檢查發現是急性腎衰竭，急救後，跟她說：「拖太久來不及了！」她自責沒把牠照顧好，跟公司提出辭職。這時男友鼓勵她，當時想開貓旅館的夢想可以放手去做了。

▲貓咪的一舉一動都被記錄下來，分享在部落格上。（圖／記者黃彥傑攝）

莊雁婷希望要和一般寵物旅館不同，所以在規劃貓旅館時用心規劃，從設計到裝潢，不斷跟設計師溝通，預算就這樣一直增加上去，為了就是要讓貓咪有舒適的環境跟空間，砸下上百萬預算。再來為了讓主人放心，利用網路媒介，部落格和臉書分享，透過上傳住宿貓咪照片，即使飼主不在身旁，也能掌握貓咪狀況，這些貼心舉動，讓許多貓友陸續注意到這家貓旅店，生意才慢慢步上軌道。

過年期間，當飼主人規劃出遠門旅行，都會趕緊預約過年期間住宿時間，每年過年幾乎是爆滿狀態，莊雁婷根本無法回家與家人團聚吃飯，為的就是照顧這群可愛的貓咪，讓在外出遊的主人吃下定心丸！

▲寬敞的空間，讓貓咪可以四處活動。（圖／記者黃彥傑攝）