　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

想出遠門貓咪怎麼辦？她花百萬打造46間獨立套房：我來顧！

▲旅館主人跟貓咪互動。（圖／記者黃彥傑攝）

▲旅館主人跟貓咪互動。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

畢業於教育大學的莊雁婷，對於是否考教職一直在猶豫不決，但她知道，自己對於貓咪照顧反而比照顧學生更有耐心，因此放棄教師甄試考試，與朋友合夥開了間貓咪專屬旅館。

莊雁婷畢業出了社會，對於未來還很茫然，因為自己知道對管小孩沒辦法，決定放棄教職這個行業，轉行擔任教材銷售業務，每天過著規律上班生活。做了一陣子發現業務不是她的專長，在朋友介紹下，進入廣告公司當起製片助理，拍片時間不固定，讓她一下子從規律生活轉為日夜顛倒的生活，這樣作息不正常，反而沒時間照顧飼養的貓咪，再加上看到室友因不放心獨留貓咪在家而不敢出遠門，她自己想：何不乾脆自己開一間貓旅館來經營！

想歸想，但沒有足夠動力讓她將想法實現。突然有一天，拍片出外景回到家，打開門發現貓咪沒有像平常跑到腳邊磨蹭，整隻貓變得怪怪的，趕緊送到動物醫院，醫生經過檢查發現是急性腎衰竭，急救後，跟她說：「拖太久來不及了！」她自責沒把牠照顧好，跟公司提出辭職。這時男友鼓勵她，當時想開貓旅館的夢想可以放手去做了。

▲旅館主人跟貓咪互動。（圖／記者黃彥傑攝）

▲貓咪的一舉一動都被記錄下來，分享在部落格上。（圖／記者黃彥傑攝）

莊雁婷希望要和一般寵物旅館不同，所以在規劃貓旅館時用心規劃，從設計到裝潢，不斷跟設計師溝通，預算就這樣一直增加上去，為了就是要讓貓咪有舒適的環境跟空間，砸下上百萬預算。再來為了讓主人放心，利用網路媒介，部落格和臉書分享，透過上傳住宿貓咪照片，即使飼主不在身旁，也能掌握貓咪狀況，這些貼心舉動，讓許多貓友陸續注意到這家貓旅店，生意才慢慢步上軌道。

過年期間，當飼主人規劃出遠門旅行，都會趕緊預約過年期間住宿時間，每年過年幾乎是爆滿狀態，莊雁婷根本無法回家與家人團聚吃飯，為的就是照顧這群可愛的貓咪，讓在外出遊的主人吃下定心丸！

▲旅館主人跟貓咪互動。（圖／記者黃彥傑攝）

▲寬敞的空間，讓貓咪可以四處活動。（圖／記者黃彥傑攝）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
伯朗大道「爆紅三寶」衝進田裡　女駕駛友痛曝原因：在加護病房
打麻將「房內做1動作」狂贏錢　女星實測驚：真的有效
快訊／鬼滅之刃第二季製作確定！　首波預告曝光
大胃王女帝「消失13年」近況曝　曾1hr喝掉7.2kg紅豆湯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

教吸毒上床…認識14天綠她男友！台南直播主曝「凌虐2天」經過

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田裡　女駕駛親友痛曝原因：她在加護病房

想出遠門貓咪怎麼辦？她花百萬打造46間獨立套房：我來顧！

快訊／桃園住宅9樓失火！獨居嬤過年慘死

拿房產換照顧！不孝兒一拿到權狀秒失聯　中風父心寒提告

跟網紅吵架拼出5億營業額！館長陳之漢混黑道欠債200萬一度想輕生

鋼鐵爸愛心冰箱遭2男「拔管」　臉書怒斥：把可惡之人抓出來

吃屎哥飲酒店狂嗨「十八豆」　慘被服務生痛扁...哭著開直播

爛醉女搭小黃遭色男指侵　她求救「不要弄我」...運將以為是情侶

屏東8歲童慘遭鋼頭鞋打爆膝蓋！母聯手男友凌虐　生父落淚說話了

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

教吸毒上床…認識14天綠她男友！台南直播主曝「凌虐2天」經過

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田裡　女駕駛親友痛曝原因：她在加護病房

想出遠門貓咪怎麼辦？她花百萬打造46間獨立套房：我來顧！

快訊／桃園住宅9樓失火！獨居嬤過年慘死

拿房產換照顧！不孝兒一拿到權狀秒失聯　中風父心寒提告

跟網紅吵架拼出5億營業額！館長陳之漢混黑道欠債200萬一度想輕生

鋼鐵爸愛心冰箱遭2男「拔管」　臉書怒斥：把可惡之人抓出來

吃屎哥飲酒店狂嗨「十八豆」　慘被服務生痛扁...哭著開直播

爛醉女搭小黃遭色男指侵　她求救「不要弄我」...運將以為是情侶

屏東8歲童慘遭鋼頭鞋打爆膝蓋！母聯手男友凌虐　生父落淚說話了

教吸毒上床…認識14天綠她男友！台南直播主曝「凌虐2天」經過

來尋寶！北市「8座特色人孔蓋」變超美 4大行政區地圖曝光

東引、烏坵、南沙哪個才是「最硬外島」　外島戰士結論曝光

錯過Internet的台灣　別再放過5G、AI「想賺錢不能只重硬體」

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田裡　女駕駛親友痛曝原因：她在加護病房

韓「3大金牌編劇」聲量洗牌！朴智恩靠《迫降》登頂…金恩淑《The King》跌落神壇？

「我根本超會唱」　高嘉瑜KTV連唱5金曲要平反：才不是港湖胖虎

女性情慾畫師操刀！床遊牌卡藏暗示　她大方：性是大自然的一部分

《角頭-浪流連》票房破6千萬！「媽媽愛上鄭人碩」女兒：比我還瘋

比亞迪董事長：電動車全面替代燃油車的時機已成熟

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

獨／雲林輾殺黑狗畫面曝！小白悲鳴徘徊伴屍

飲酒店嗨玩18豆　吃屎哥慘被痛扁

台江大道6死車禍旁又出事！小貨車重演逆撞實況

台南直播主遭擄　爆送綠帽被尋仇

快訊／北市忠孝東路大樓火警！濃煙狂竄

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

車身悚留「血掌印」！男身中2刀輕生亡

老廟換全新「天公爐」　貨車惹的禍！

談好「花8千壞壞」　一看到小姐秒掉頭

更多熱門

相關新聞

她花2小時翻家找貓　被主子鄙視

她花2小時翻家找貓　被主子鄙視

這種躲貓貓太刺激啦！新竹貓奴主T`usiv WA回家發現自家貓咪Kuri不見了，著急的她腦中不停出現「焦慮跑馬燈」，思考貓咪到底是怎麼跑掉的，結果花了近2個小時的找尋，才在衣櫃裡發現主子。只見Kuri冷靜的表情和充滿鄙視的眼神，似乎不解奴才「到底在忙啥？」，讓這場烏龍失蹤記終於畫下句點。

回家驚見喵工沙灘！2橘Chill翻滾

回家驚見喵工沙灘！2橘Chill翻滾

萌弟洗澡尖叫護鳥！　媽衝入笑翻

萌弟洗澡尖叫護鳥！　媽衝入笑翻

趁哥哥熟睡！嘴饞奶貓低頭猛吸奶

趁哥哥熟睡！嘴饞奶貓低頭猛吸奶

橘石強森趴腿撒嬌！網：橘貓之恥

橘石強森趴腿撒嬌！網：橘貓之恥

關鍵字：

貓咪旅館

讀者迴響

熱門新聞

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

合照比OK手勢　環球影城員工開除

起底愛莉莎莎高學歷背景！

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

男友給600元紅包　女友父5字碎念

更多

最夯影音

更多
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面