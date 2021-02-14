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社會 社會焦點 保障人權

拍女大生洗澡！男主動遞手機給檢查…鬼扯：曬衣服　偷窺情露餡

▲▼洗澡,淋浴,沐浴。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

▲女子小云（化名）洗澡一半時抬頭，突然見到上方有一個手機鏡頭對著自己，嚇得急呼救。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

葉姓男子為滿足個人私慾，一日竟在台中某專門出租給學生的套房外、站在鐵椅上，拿出手機偷錄宿舍內女子小云（化名）的沐浴過程！小云洗澡洗到一半抬頭，驚見對外窗上有一個鏡頭正對著自己，嚇得呼救並報警。法庭上葉男否認偷拍，辯稱自己是在曬衣服，但法官不採信他說詞，審結依妨害秘密罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

葉男2019年4月14日下午近2時許在1樓宿舍區某處，趁小云在其套房浴室洗澡而未注意之際，擅自搬動曬衣場旁的一張四角鐵椅，放置在某浴室牆外，站上去後順勢將手舉起，以手機竊錄小云非公開活動及身體隱私部位，嚇得小云發現後趕緊報警處理。

小云向警方表示，她洗澡洗到一半時抬頭，就見一隻手拿著手機鏡頭對著她，所以才馬上將窗戶關起並大聲呼救，同時告知在門外等她的郭姓友人；出浴後便開始一一詢問問附近住戶，一個個查看手機，不料才問到第二個就碰上葉男，但葉男面對查手機毫不遲疑，甚至主動表示要打開相簿供她查看，行為與一般常人反應有異，遂懷疑他就是犯人。

台中地院審理時勘驗附近監視器畫面，發現葉男行跡可疑，案發前20分鐘在現場徘徊，接著還搬著鐵椅看著監視器鏡頭好幾秒鐘，對此認定他犯行屬實。

法庭上葉男否認犯行，辯稱當時搬椅子是為了曬衣服；但法官認為曬衣場是在監視器左側，若他需要鐵椅曬衣，僅需將椅子搬至曬衣場即可，何必迂迴繞行至小云浴室外才又移往曬衣場，審酌他嚴重侵害小云隱私權，犯後也沒有任何悔意，最後依「無故利用設備窺視他人非公開活動及身體隱私部位罪」處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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