就是狂！高雄打火弟兄考取61張「遙控無人機」證照　熱顯像救災

▲高雄市消防局弟兄考取61張遙控無人機證照。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局為強化災情偵蒐能力，依據民用航空法遙控無人機專章，於109年度至民用航空局公告之考試場地-實踐大學高雄校區辦理遙控無人機考照訓練，並配合該校開設4梯次無人機考試專班，輔導同仁參加考試成功通過考取操作證，合格率為100%，累計輔導53名打火弟兄(含女性11名)考取61張各式遙控無人機高級專業操作證(G1~G3級別)，可用於視距外、夜間飛行、投擲或噴灑、人群聚集或室外集會遊行上空活動，在全國首屈一指。

▲高雄市消防局弟兄考取61張遙控無人機證照，其中含11名女性隊員。（圖／記者吳世龍翻攝）

使用遙控無人機新科技救災方式，須有熟練的操作人員且應具備證照，如同消防車駕駛者要備有駕照一樣，再加上平時精實訓練，災時才能發揮效能，消防局目前具操作證人員已遍布高雄市各行政轄區，搭配已註冊之遙控無人機20台執行相關飛行任務，預計今年再增加購置無資安顧慮的機種，且具有可見光鏡頭和熱顯像鏡頭的紅外線熱顯像遙控無人機1台，供執行救災勤務使用，大幅提升高雄市救災效能。

▲高雄市政府消防局為強化災情偵蒐能力，輔導同仁參加考試成功通過考取操作證。（圖／記者吳世龍翻攝）

透過遙控無人機之應用所得到的資訊，可讓災害現場指揮官快速了解掌握災情狀況、火勢大小、延燒區域範圍和受困者位置等情報，以供作搶救戰術之參考與救災任務之擬定，且可於大型火場、爆炸、震災災情勘察、山難搜尋、水域救援等場合使用。

且可透過遙控無人機之攝影鏡頭於制高點進行即時災情傳輸及攝影，配備廣播設備可進行預防或緊急性質之救災訊息廣播，加上紅外線探測儀器可進行火點偵查與搜索，搭配專業軟體可建構災區環境3D模型，亦可利用附加配件進行救災器材吊掛運送與投擲等，如此應用於消防救災上，可增進消防搶救效能，以維護消防人員安全，且對於保護市民安全有實質效益。

►「時間對我們來說完全沒用！」