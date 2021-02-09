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海軍500MD型直升機　靈活輕巧反潛利器

海軍500MD型直升機　靈活輕巧反潛利器

軍聞社／記者林澤廷臺北電

為使敵人潛艦在水面下無所遁形，隸屬海軍反潛航空大隊的701作戰隊，編配有500MD及S-70C(M)型反潛直升機，其中，500MD型機成軍迄今，已服役超過40年，輕巧、機動性高的機種，可與濟陽級軍艦進行海空聯合反潛任務，反潛老兵，持續守護海疆。

海軍反潛航空大隊的500MD型機，主要任務為協同海軍濟陽級艦執行反潛作戰任務，該機主要著重在潛艦「定位」與「攻擊」的能力，操作靈活、敏捷且速度快，可靈活運用在戰場上；500MD型機搭載AN/ASQ-81磁性偵測儀(MAD)，利用磁場變化偵測水下目標，掌握敵潛艦，發現目標時可運用MK-46輕型魚雷進行打擊。

500MD反潛直升機平時執行巡邏、查證、區域搜索、協同作戰及攻擊等任務，旋翼反潛機具短程、機動性佳等特性，較不易遭敵鎖定，也可配合艦船實施加油作業及反潛作戰，搜索敵潛艦或依令實施攻擊，衛戍海疆安全。

談到直升機在海上操作的風險，梁上尉表示，反潛直升機的主要任務區域在海上，必須在軍艦的飛行甲板起飛及降落，由於飛行甲板不若陸地機場平坦、寬廣，加上操作區域受風、潮、湧浪的影響，飛行員必須在直升機、軍艦兩個不穩定的載臺間，掌握安全降落的時機實施落艦。

有鑑於此，海軍對於直升機起落艦訓練訂有嚴格的標準，訓練依「先學科、再術科」、「先模擬機、再實體機」、「先港內落艦、再航行落艦」等循序漸進方式執行；落艦時正駕駛依教範所律定之高度、空速及進場角度實施操作，副駕駛負責各項儀表、障礙物、艦船資訊及危安因素掌握，落艦技能的維持，必須仰賴持恆訓練，依照教範結合各項演訓及任務時機定期訓練，以維持落艦技能的熟悉度。

而為了使直升機在操作時有更好的性能發揮，後勤維護保養工作也必須非常細心，曾士官長就指出，每次執行海上飛行任務結束後，會運用飛機清洗車高壓水霧，清洗附著於機身鹽分及灰塵，並實施各部位連桿、螺桿等飛行操作系統防鏽處理，以確認機上各項裝備及管路有無異常或滲漏狀況。

曾士官長強調，配合飛機歷時保養檢查，以及週期階段檢查工程，即早發掘飛機各系統組件潛藏問題並加以維護，依據技令規範，各組件在使用壽限將屆時，即循庫房申領新件更換，以確保飛機妥善，降低操作風險，曾士官長強調，該型機每3年執行一次機體結構廠級維修，以強化機體檢查深度，確保機體結構強度，維護飛行安全。

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