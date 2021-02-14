「黑豹特勤之光」顏進明教官病逝　保大警：他是我們的表率

▲顏進明教官是高雄警界同仁眼中的黑豹特勤之光。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市警局痛失英才！在警局內被譽為「黑豹特勤之光」的顏進明教官，去年12月驚傳因流感引發肺炎病逝，享年53歲。據了解，顏教官12月8日執勤完返家後感覺身體不適且有發燒情形，自行前往就醫，經醫師診斷發燒不退併發肺炎住院，不料隔日病情直轉直下，同月10日轉院後緊急插管治療，最後仍因心律不整病及嚴重肺炎併急性衰竭急救無效離世，保大同事接獲消息難忍心中哀痛。

根據高雄市警局提供的資料，顏進明教官曾任高雄保大特勤中隊教官，現職為警衛中隊警員，他同時也是高雄市警局原住民樂團的貝斯手，積極參與公益活動，用音樂傳達善的力量，被稱為「黑豹特勤之光」、「原民之光」。顏明進教官曾參與2009年世界大學運動會防空演習，圓滿完成任務；2012年遠赴中國貴洲，參加少數民族運動會，為台灣

民族摔角代表隊，並榮獲最佳運動員奬；2015年參與過大寮監獄挾持事件，率隊攻堅身先士卒，不畏艱險和生命威脅，救出人質，歹徒舉槍自戕伏法。

▲顏進明教官同時也市警局原住民樂團的貝斯手。（圖／記者黃子倩翻攝）

顏明進教官平常勤務認真、盡責盡職，更擔任市警局原住民樂團（給撒木拉樂團）貝斯手，常代表警察局公益義演及犯罪宣導。對於顏明進突然病逝，讓同事都無法接受，但警界同仁都相信顏教官的精神與態度永存警界，未來仍會是同仁們的表率，亦是「南黑豹之光」。



特勤中隊許金發中隊長回憶，顏教官待人很客氣，時常帶隊參與攻堅演習，在2015年時，顏教官更曾帶領特勤中隊的弟兄，參與轟動一時的大寮監獄案。另外，同年4月在高雄發生一起高速公路下的「警匪槍戰」，當時也是由顏教官帶領弟兄衝第一線，當時他手持盾牌到現場破窗，將歹徒繩之以法，雖然後來該名歹徒舉槍自轟身亡，但特勤中隊的隊員在顏教官的帶領下，未有同仁在攻堅時受傷。



另外，由於顏進明教官從民國92年一直到105年，有長達10多年的時間，都在特勤中隊中擔任教官，因此高雄警界有不少人都是他的學生，他也一直秉持著身先士卒的精神，帶著同仁弟兄衝第一線，因此不少人都對他相當敬重，誰也沒料到他8日因感冒併發肺炎，住院三天猝逝，享年53歲，讓高雄警界痛失英才，不少人都感到十分不捨。

▲顏進明教官是高雄警界同仁眼中的黑豹特勤之光。（圖／記者黃子倩翻攝）

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