年節3大詐騙手法出爐　買年貨有糾紛要小心...在家滑手機別上當

▲北市警方統計，近2年春節購物詐騙案件多，投資詐騙則讓被害人損失慘重。（圖／圖／記者陳豐德翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方針對年節期間詐騙統計，發現過年期間最容易被詐騙的案類前三名分別是購物詐欺、投資詐騙以及假網拍詐騙，其中投資詐騙的財物損失可以說是最多，也呼籲民眾過年在家滑手機，千萬不要被詐騙集團利用騙錢。

警方統計，2019年1月至2月以及2020年同期，在年節期間詐欺案類，主要以一般購物詐騙為主，其次就是投資詐騙行為與假網拍購物，3種案類在2年的過年期間，共計發生566件。

主要一般購物詐騙，係因過年期間辦年貨，民眾購買年貨後發現產品不符合期待，或者是付錢沒有拿到貨，最後演變成傳統購物的詐欺行為。

其次，投資詐欺主要是因為民眾過節在家，詐騙集團隨機傳送各種投資訊息，讓在家過節的民眾看了心動，比較容易上鉤。最後，假網拍購物也是春節詐騙的前幾名，主要是因為春節期間上網採買年貨，可能下訂單後卻沒有收到貨，也因此遭到詐騙。

另外，警方也統計，過年期間財損最多的就是「投資詐騙」，2019年、2020年間，投資詐騙的被害人被捲走5千7百多萬，為近2年來年節詐騙財損最嚴重的詐騙手段。

警方呼籲，過年期間，民眾可以在家過節，不法集團也會趁機利用「假戀愛交友」騙取民眾財物，所以千萬不要誤信詐騙集團說法，造成自己財物上的損失。

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