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足球俱樂部線上QA出包　慘遭入侵「狂播謎片」！網直擊驚呆

▲▼ 英國足球俱樂部CHESTER FC在11日晚間透過舉辦Zoom視訊，畫面慘遭入侵播放A片。（圖／翻攝自推特）

▲當時的畫面已開始在推特瘋傳。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

英國足球俱樂部CHESTER FC在11日晚間透過舉辦Zoom視訊，原定要與170多名球迷進行問答環節，豈料突然遭到駭客入侵，其中一人的畫面隨即開始播放成人影片，讓這場視訊被迫提前喊卡。

綜合太陽報等外媒報導，依據這場視訊活動原定環節，聯合經理安東尼約翰遜（Anthony Johnson）原本要與球迷進行QA問答，但就在此一環節開始之前，Zoom會議突然遭到入侵，其中一個畫面以戴維斯（Lynn Davis）的名字現身，同時播放成人影片。

就在意外狀況發生後，讓線上成員們當場驚呆，安東尼約翰遜則是強忍笑意，最終這場會議被迫提前結束。相關截圖如今已開始在推特上流傳，有網友開玩笑說，期待下次還能邀請「戴維斯」參加。

City Fans United事後發聲明表示，因Zoom視訊過程出現具冒犯性的影片，儘管反覆試圖排除狀況，但多次嘗試並沒有取得有效成果，因此只能結束會議，同時向被冒犯到的人致上歉意。

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