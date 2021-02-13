頭獎累計400萬／東森樂透下注要快　初二財富跟著回娘家

「東森玩很大★樂透過新年」活動頭獎獎金累計到400萬東森提貨券！目前活動已吸引超過6萬人投注，大年初一單日更有近1.6萬人試手氣，400萬贏家將在初二晚間8點半呼之欲出！除了透過ETtoday新聞雲、東森購物App和網站下注，台北市84面公車站牌也有「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，簡單掃一下、就有機會把400萬東森購物提貨券帶回家。

今年東森集團與大家新春同樂「樂透過新年」活動，2/10（三）─ 21（日）跟著台彩一起天天開獎，天天送大獎100萬東森購物提貨券，無人得獎將累積到下期。

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東森集團總裁王令麟先生特別對讀者祝賀新春，並預祝大家幸運得百萬，只要看新聞得東森幣就能下注，頭獎累積至400萬、二獎50萬提貨券給大家新春好彩頭，還有更多好禮送不停！2/13（六）20:30開獎時間前快下注，注數越多機會也越多！



▲「東森玩很大★樂透過新年」活動大年初一開獎，頭獎未開出，獎金累計到第四期，頭獎可得400萬東森提貨券。（圖／東森購物提供，下同）



ETtoday新聞雲總經理陳安祥表示，「樂透過新年」遊戲比照台彩樂透開獎號碼，新聞雲App會員只要有50枚東森幣，就可下注拚好運！



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