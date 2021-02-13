　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頭獎累計400萬／東森樂透下注要快　初二財富跟著回娘家

「東森玩很大★樂透過新年」活動頭獎獎金累計到400萬東森提貨券！目前活動已吸引超過6萬人投注，大年初一單日更有近1.6萬人試手氣，400萬贏家將在初二晚間8點半呼之欲出！除了透過ETtoday新聞雲、東森購物App和網站下注，台北市84面公車站牌也有「東森玩很大、天天抽百萬」的活動QRcode，簡單掃一下、就有機會把400萬東森購物提貨券帶回家。

今年東森集團與大家新春同樂「樂透過新年」活動，2/10（三）─ 21（日）跟著台彩一起天天開獎，天天送大獎100萬東森購物提貨券，無人得獎將累積到下期。
※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

東森集團總裁王令麟先生特別對讀者祝賀新春，並預祝大家幸運得百萬，只要看新聞得東森幣就能下注，頭獎累積至400萬、二獎50萬提貨券給大家新春好彩頭，還有更多好禮送不停！2/13（六）20:30開獎時間前快下注，注數越多機會也越多！

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動大年初一開獎，頭獎未開出，獎金累計到第四期，頭獎可得400萬東森提貨券。（圖／東森購物提供，下同）

ETtoday新聞雲總經理陳安祥表示，「樂透過新年」遊戲比照台彩樂透開獎號碼，新聞雲App會員只要有50枚東森幣，就可下注拚好運！

【新手下注攻略看這裡】
1.新會員就領300枚東森幣
下載新聞雲App，加入新聞雲會員並綁定東森購物會員，馬上取得300枚東森幣！6注籌碼立即握手裡！

2.用新聞雲App看新聞，天天領50枚東森幣
用新聞雲App登入會員並綁定東購會員，看新聞1篇得1枚東森幣。天天最多可領50枚！多看一天新聞，多一注機會！

小叮嚀：看新聞累積之東森幣，統一隔天發到會員帳戶喔！

[廣告]請繼續往下閱讀...

3.東森幣還能在東森購物折抵消費，依規定領回饋。

如還未下載新聞雲APP，四步驟超簡單》

1.下載並註冊新聞雲App會員


2.綁定東森購物會員開啟東森幣功能，綁定即領300枚東森幣

3.點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲

4.每次下注50枚東森幣，看新聞就能累積任務獲得東森幣！吸收新聞新知，連帶提高下注次數！

已經是ETtoday新聞雲APP的使用者，每天看新聞就能累積東森幣。看新聞獲得的東森幣，將會於隔日入帳，天天看新聞，讓您下注下不停！

還不是ETtoday新聞雲APP的使用者，現在可以趕快下載東森新聞雲APP，綁定東森購物會員開啟東森幣功能，首領300枚東森幣，就可點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲。

※點我進活動頁，成為百萬得主※

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
威士忌只排第6！醫揭「酒精熱量TOP12」　網傻：馬上戒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頭獎累計400萬／東森樂透下注要快　初二財富跟著回娘家

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！「時間點曝」低溫不到10℃

101第一排！都市叢林裡的夢幻泡泡球　F級網美：這個角度最好拍

初二至初四限定！「宜花東」客運超省錢攻略　1方法再多折200元

眉妝達人教你畫「新年開運眉」　3步驟跟著做！財運桃花跟著來

牛年7生肖犯太歲！　7張圖一次看懂「最強化解法」

25歲就要有自己的發聲平台！松浦彌太郎建議「不匿名」原因

林右昌抽商運籤擲出罕見「立筊」　廟方嘖嘖稱奇「從未見過」

國道初一6車禍多路段塞到紫爆　初二回娘家攻略一次看

初二桃園以北「有陽光、降雨不定時」　時雨時晴維持至初五

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

頭獎累計400萬／東森樂透下注要快　初二財富跟著回娘家

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！「時間點曝」低溫不到10℃

101第一排！都市叢林裡的夢幻泡泡球　F級網美：這個角度最好拍

初二至初四限定！「宜花東」客運超省錢攻略　1方法再多折200元

眉妝達人教你畫「新年開運眉」　3步驟跟著做！財運桃花跟著來

牛年7生肖犯太歲！　7張圖一次看懂「最強化解法」

25歲就要有自己的發聲平台！松浦彌太郎建議「不匿名」原因

林右昌抽商運籤擲出罕見「立筊」　廟方嘖嘖稱奇「從未見過」

國道初一6車禍多路段塞到紫爆　初二回娘家攻略一次看

初二桃園以北「有陽光、降雨不定時」　時雨時晴維持至初五

雨天不能散步！愛笑汪垂下臉「毛全炸開」　哭眼看拔麻惹心疼

留陸過年／一年多沒見父母　「搖滾牙醫」許君豪錄視頻差點爆哭

頭獎累計400萬／東森樂透下注要快　初二財富跟著回娘家

初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！「時間點曝」低溫不到10℃

廂型車加油突然爆炸　疑因「滑手機」起火！監視器畫面曝

用5步驟拜「財神爺」！蠟燭「照神」下凡帶動2021

過年人潮多！嬰幼兒當心「呼吸道融合病毒感染」嚴重恐釀肺炎

聯合國人權組織通過決議案　要求緬甸釋放翁山蘇姬

快訊／塔吉克5.9地震！　未傳出重大毀損報告

她兩頰割成小丑詭笑…還遭腰斬曝屍！「黑色大理花」懸案74年未解

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

初二回娘家禁忌！拜拜犯這事「象徵凶兆」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

初二7大禁忌！「單數禮」帶衰家運

7生肖犯太歲！7張圖一次看懂化解法

媳婦怨婆家「每年都吃一樣」　網轟：還嫌？

科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到

高雄14點冷知識公開！在地人哭了

全台除夕夜鞭炮四起　網友FB一排暴走

Podcast名人實測2千元刮刮樂：還是炒股健康

更多熱門

相關新聞

東森樂透連3期無人中頭獎累400萬

東森樂透連3期無人中頭獎累400萬

大年初二習俗上是祭拜財神的日子，祈求財源廣進的同時快到東森樂透下注，目前已經連三槓，頭獎金額累計至400萬，財神可能正在找你！「東森玩很大★樂透過新年」活動，從2/10(三)至2/21(日)天天開獎，今(2/12)大年初一第三日開獎，頭獎仍未開出，獎金將持續累計到第四期，中頭獎將可得400萬東森提貨券。

買刮刮樂帶柴神　繞狗頭3圈中3千

買刮刮樂帶柴神　繞狗頭3圈中3千

旁人慫恿買「2000萬超級紅包」！　40歲夫妻刮中200萬+BMW休旅車

旁人慫恿買「2000萬超級紅包」！　40歲夫妻刮中200萬+BMW休旅車

狗來富！彩券行「鎮店之狗」反常搖尾跟隨　婦人幸運刮中100萬元

狗來富！彩券行「鎮店之狗」反常搖尾跟隨　婦人幸運刮中100萬元

Podcast名人實測2千元刮刮樂：還是炒股健康

Podcast名人實測2千元刮刮樂：還是炒股健康

關鍵字：

東森幣東森新聞雲東森樂透樂透過新年全民搶寶東森刮刮樂有刮則靈刮刮樂

讀者迴響

熱門新聞

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

快訊／大樂透1億頭獎「台南、台北」開出

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

孫生親自送媽媽進警局　走出門哭了：心裡永遠最痛

初二回娘家2星座寵妻財運爆發！

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

威士忌只排第6！醫揭「酒精熱量TOP12」

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

4歲孫女求別闖紅燈　下秒目睹爺爺慘死

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面