賴清德中分造型一用30年　「0失敗清德頭」關鍵是這個

▲賴清德過年前夕回台南修整頭髮。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

農曆新年到，不少民眾會選擇在過年前修剪頭髮，好迎接新的一年到來，副總統賴清德也不例外，過年前抽空回到台南的「小鬍子理髮廳」，好好修剪一下頭髮。經過約30分鐘的修剪後，終於大功告成，與修剪前相比，賴清德髮緣修齊、剪去雜毛後更顯俐落，中分兩側的頭髮短上一截，給人更有精神的感覺。

位於台南市南區文華里的理髮名「小鬍子理髮廳」，店內沒有華麗的裝潢，但多年來都是賴清德習慣登門消費理髮廳，而先後擔任老闆的李氏父子檔，也堪稱是副總統御用髮型師。

人稱「福哥」李全福，早年在台南市中西區青年路開理髮店，約在30年前，當時還是醫師、尚未從政的賴清德，「頭毛」就是讓李全福打理。後來因為年事漸長，將理髮廳交由兒子李秉樺接手，手藝同樣獲得賴清德的青睞，就算後來北上出任閣揆，但只要一有空回台南，仍會登門造訪。

當天，賴清德再度上門打理頭髮，李秉樺也趁機介紹知名的「0失敗清德頭」，還笑說，「0失敗」的關鍵就在於「人要帥」，言下之意就是稱讚副總統長相帥氣。

李秉樺一邊動刀修剪一邊分享，副總統的髮質屬於柔順的髮質，因此修剪上會盡量照髮緣剪，就會非常的順，整個造型也會非常自然。由於賴清德髮型態具標誌性，外界常好奇會不會「換髮型」？李說，還是推薦中分，因為「清德頭」已經是街頭巷尾都知道了，也不要再改了。

賴清德表示，李老闆在30年前就幫他設計這個造型，一直到今天，「我也很習慣了，所以應該是不必再改其他髮型」。賴笑說，自己髮質還算好，搭配這髮型也很好整理，就是洗完頭然後用吹風機吹乾就OK了，不必特別做造型。

對於換髮型的討論，賴清德也說，「有些人會說是不是換旁分、西裝頭，但那不大適合我，因為頭髮的髮流不適合其他髮型，反而這髮型比較恰當」。