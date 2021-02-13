每2天就收到「相同的客訴」！竟都是1原因　站務員氣炸：放下手機

▲常常接到民眾客訴「自己搭錯車」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名在客運公司擔任站務員的男網友表示，平均兩三天就會收到，有旅客客訴自己「搭錯車」，他因此感到很疑惑，明明都有告示牌標示目的地，站務員驗票的時候也會提醒幾號月台上車，車內也有廣播，認為很多年輕人都是滑手機，或是聽音樂，根本不管是什麼車就直接搭上去，他直呼「好意思客訴？」

該名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，在客運服務站工作，公司在該站只有兩條路線，一天大概不到50個班次，卻常常收到民眾客訴「自己搭錯車」，讓他很疑惑，「搭錯車到底是誰的問題？是轉運站的錯？站務員的錯？駕駛員的錯？還是乘客自己的錯？」

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他指出，轉運站內都有告示牌，驗票時站務員也會提醒乘客幾號月台上車，駕駛員也會在客運外引導旅客，車外有LED標示，車內也有跑馬燈跟廣播，有這麼多的方式可以確認搭乘的車次，居然還會搭錯車，「搭錯車就算了，你還好意思客訴？有時間客訴怎麼不考慮去掛個眼科還是去檢查一下聽力？」

他認為，如果是有年紀的爺爺奶奶搭錯車還情有可原，但如果是年輕人就不可原諒，「不是因為戴耳機沒聽到，就是在玩手機吧，驗票上車時不要玩手機就真的這麼困難？拿下耳機認真聽工作人員引導就真的這麼困難？放下手機幾分鐘會死是不是？」

貼文一出後，網友紛紛在底下留言，「對於現代人來說，不滑手機真的會死，可以一邊騎（開）車，一邊滑手機了，你說呢」、「比起迷路要求國賠，這個就還好了」、「手機拿牽繩遛人」、「有些手遊是真的不能暫停啦，不過搭錯車真的是自己的問題，又不是沒標示，因為這種理由客訴真的蠻瞎的」。