一次看懂2021年12生肖幸運色！　選擇障礙「這5色」最通用

▲如果不知道要穿什麼顏色的衣服，可以考慮最百搭的白色、灰色、銀色、黃土色和紺色（深藍色），一樣能帶來好運。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃翊婷／綜合報導

隨著新的一年到來，不少人都會挑選一些「隨身小物」增加運氣，但究竟哪一種顏色才是今年的幸運色，12生肖的專屬顏色都不一樣，例如屬鼠的朋友可以挑選粉紫色、柑橘色，或是冬日最夯的奶油白色！

根據日本網站「Karma Weather」報導，2021年12生肖的幸運色依序如下：

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屬鼠：紫紅色、柑橘色、奶油白

屬牛：埃及藍、南瓜橘、青磁色

屬虎：翡翠綠、藍綠色、硫磺色

屬兔：海軍藍、暗紅色、亮黃色

屬龍：天空藍、薄荷綠、奶油黃

屬蛇：松綠色、櫻桃紅、銀灰色

屬馬：胡蘿蔔橘、青草綠、青天藍

屬羊：墨綠色、深紫色、洋紅色

屬猴：香草黃、金黃色、苦艾酒綠

屬雞：軍綠色、金屬藍、灰紫色

屬狗：橘色、檸檬黃、珍珠灰

屬豬：珊瑚橘、粉紅色、含羞草黃

報導中提到，2021年是牛年，如果不知道要用什麼顏色來增強運勢，也可以選擇最通用的白色、灰色、銀色、黃土色和紺色（深藍色）這5色來搭配，讓好運強強滾。

▼每個生肖的衣服「幸運色」都不一樣。（示意圖／Unsplash）