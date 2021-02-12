想到南韓拍婚紗！科技新貴繳4.8萬訂金...卡在疫情代辦公司拒退錢

記者張君豪／台北報導

家住台北市一名年薪破2百萬的科技新貴，去年打算與在內湖科學園區某上市公司擔任工程師的女友結婚；他和女朋友預計在今年上半年度結婚，兩人去年精挑細選後，看上位於台北市中山區的「TAEHEE W 韓國婚紗攝影」，該公司以辦理新人赴韓國首爾江南區拍攝韓系風格的精品婚紗照為賣點，投訴人L先生在2020年4月30日簽約下定拍攝婚紗，並在5月先後匯款共48200元當作訂金。

▲科技新貴L男出面投訴利亞婚紗侵吞拍攝婚紗訂金，卻把責任推給韓國婚紗攝影業者，態度相當惡劣。（圖／記者張君豪攝）

L先生向《ETtoday新聞雲》投訴，未料這竟是他們噩夢的開始，一開始該品牌代理商「利亞婚禮公司」片面表示，他們業務不受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，應可以照常出團拍攝婚紗，雙方原定在去年的10月初出發，前往南韓進攝影棚拍攝婚紗照；但後來因新冠肺炎疫情加劇、各國紛紛實施嚴格入境檢疫措施，L先生新人的韓國首爾江南區婚紗團也遲遲無法出團。

▲科技新貴L男出面投訴利亞婚紗侵吞拍攝婚紗訂金卻把責任推給韓國婚紗攝影業者，要求業者退費卻遭悍然拒絕。（圖／記者張君豪攝）

L先生解釋，因婚禮將在今年4月舉行，婚禮舉辦前需包含訂喜宴餐廳、計算到客人數，印製喜帖、挑喜餅等有眾多繁瑣作業，婚紗照被拖延很多事情都無法進行，但「利亞婚禮公司」除了表達因疫情拖延到原本的拍攝進度外，卻無任何解決方式，也沒有對已簽約的準新人提供任何補償或者替代方案。

▲利亞婚禮公司所經營的韓國婚紗拍攝仲介生意迄今仍在進行、臉書粉絲專業仍在PO文攬客。（圖／記者張君豪翻攝）

L先生向媒體說，更離譜的是「利亞婚禮公司」居然將責任推給遠在韓國首爾的當地婚紗攝影工作室，認為這是韓國婚紗公司和簽約新人間的消費糾紛，雖然「利亞婚禮」有提供退費申請單據給消費者填寫，但也等同變相把退費責任全部推給遠在韓國的「KOREA TAEHEE WEDDING」婚紗工作室，「利亞婚禮」迄今尚未退還L先生任何款項，讓消費者求助無門。

L先生雖在去年11月起向台北市政府消保官進行檢舉申訴，但因為「利亞婚禮公司」聲稱自己在向韓國下訂委託拍攝婚紗時，除了收受消費者的訂金外、也有支付額外款項，辯稱簽約消費者應該向韓國婚紗工作室聲討訂金返還，但「利亞婚禮公司」這種說法無異把上門消費者當作大繳冤枉錢的肥羊宰；台北市消保會在今年12月裁定調解不成立，目前投訴人已委託律師，將對「利亞婚禮公司」提出民事告訴求償。

《ETtoday新聞雲》記者撰稿時透過該婚紗公司登記電話、臉書粉絲專頁「TAEHEE W 韓國婚紗攝影」致電發訊息、詢問L先生的案例，但均未獲得回應。