度假勝地的質感住宅　孤松公寓以減法設計擁抱秀麗山脈

美國建築公司CLB Architects在懷俄明州提頓山脈（Teton Range）的山腳處，建造了一幢有著深色雪松木外牆的人字形屋頂建築孤松宅邸（Lone Pine Residence），其建造主旨是必須屏蔽相鄰結構，同時也採用減法建築設計，大範圍納入近處充滿活力的滑雪勝地景色及開闊秀麗的山脈景觀。

懷俄明州的提頓山脈是著名的滑雪勝地和戶外運動天堂，亦是許多名人富豪的度假首選。CLB Architects在此為一對來自紐約市的夫婦建造住所，他們想要兼具懷俄明州鄉村風情和紐約上東區精緻風格的房屋，雖然當地已有許多迷人的鄉村建築，但他們希望自己的房子能有不同於他人的獨特面貌。

這幢房屋包含兩個覆蓋著深色雪松木的穀倉狀建築，其間以一個低矮的矩形玻璃結構相連。這個玻璃結構除了讓兩個獨立建築成為彼此能夠互相溝通的一體，同時也是房屋的主要入口。透過溫暖的室內光線與大幅明亮的玻璃落地窗，使得這個建築的樞紐區域富有時尚感又不失溫馨情趣...

圖文來源／dezeen

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