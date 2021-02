蕭美琴會亞太助卿　美國務院：致力深化與台灣關係

▲蕭美琴會亞太助卿金成(Sung Kim)。(圖/翻攝自推特/@USAsiaPacific)



文/中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

駐美代表蕭美琴昨日與美國國務院亞太代理助卿會晤,是總統拜登上任來首次進到國務院。對此,國務院發言人今天表示,台灣是重要經濟、安全夥伴,美國致力深化與台灣關係。

蕭美琴昨日在美國國務院與代理亞太助卿金成(Sung Kim)會晤,兩人談論雙邊關注議題,國務院東亞暨太平洋事務局並在會後主動在推特(Twitter)公布兩人會面合照。

由於這是美國總統拜登(Joe Biden)1月20日上任以來,蕭美琴首次進到國務院大樓,外界普遍將此視為美台關係在新政府任內也會持續正面發展的跡象。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)今天被問到此事時表示,他沒有更多關於兩人會面的細節可公布,「但廣泛來說,有鑒於台灣是民主領頭羊,也是重要經濟、安全夥伴,我們致力深化與台灣的關係」。

Great to see @TECRO_USA Rep. Bi-khim Hsiao today. The U.S. is deepening ties with Taiwan, a leading democracy and important economic and security partner. pic.twitter.com/IyZhDTcJGM