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南韓擠進隱身機行列！　耗資4千億「KF-X戰機」將交付

▲▼ 南韓KF-X戰機1:1模型。（圖／路透社）

▲ 南韓KF-X戰機1:1模型。（圖／路透社）

任以芳／綜合報導

南韓隱身戰機即將交付，據《防務世界》軍事網站指出，南韓將在今年4月正式向公眾展示該國研制的KF-X戰鬥機原型機，比原定的計劃要提前數周。報導稱，目前KF-X戰鬥機首架原型機正處於最後的組裝階段，南韓自2015年以來就一直致力於發展KF-X戰鬥機項目，準備用這款4.5代戰鬥機取代現役的美制F-4和F-5戰鬥機。

根據《環球網》報導，南韓在2016年耗資18兆韓元（約新台幣4,216億元）與印尼合作，進行新一代戰機KF-X的開發計畫，印方卻遲遲延遲付款，導致計畫大受影響，但現在對南韓來說有好消息傳出，韓國航太工業公司（Korea Aerospace Industries，KAI）在日前公布了KF-X原型機組裝照，預計KF-X的原型機有望在2021年4月推出，並在2022執行試飛任務。

報導稱，韓國航太工業公司在新一期的月刊雜誌《一起飛》（Fly Together）公布了KF-X戰機在泗川市組裝工廠的組裝照片，並表示將分批次生產KF-X戰機，最初會生產6架「0批次」原型機，隨後進行約4年的試驗，每一批次的戰機性能都有望提升。

▲▼ 南韓,KF-X戰機。（圖／翻攝自KAI粉絲專頁）

▲ 南韓KF-X隱身戰機模擬圖。（圖／翻攝自KAI粉絲專頁）

目前，首架原型機的組裝工作從2020年9月開始，由韓國航空航天工業公司(KAI)負責。地面和飛行測試預計在2026年完成，韓方計劃在2028年前向韓國空軍交付40架KF-X戰機，在2032年前再交付80架。

南韓的KF-X戰鬥機與美制F-35A戰機有些相似，但該機在性能和特徵方面更接近F-16。該戰機的最大飛行速度預計為1.81馬赫，航程2900公里，最大有效載荷7.7噸，它價格能夠攜帶多種類型的導彈。

去年9月，南韓首次向外界公開了第五代隱身戰機KF-X首架原型機進行總裝的照片，外界也第一次見到了KF-X隱身戰機的真容。南韓成為繼美國、俄羅斯、大陸之後，第四個進入到第五代隱身戰機原型機製造階段的國家。

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