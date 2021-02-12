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重案回顧／19歲妹恐怖許願「讓爸媽死」！要20歲男友幫：不然分手

▲兇嫌和王婦女兒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲鄭女與男友密謀殺母，要男友先到菜市場埋伏。（資料圖／記者洪靖宜翻攝）

記者戴若涵／台北報導

高雄市大社區金龍果菜市場2019年7月發生一起人倫悲劇！一名19歲鄭姓女子因不滿遭父母反對戀情，竟「想要換爸媽」要求韓姓男友殺母。韓男則依照女友的指示動手殺人，最高法院2020年12月18日分別判處鄭女、韓男15年6月、13年8月定讞。

回顧事發經過，鄭女2017年在網路上認識大她一歲的韓男，雙方進而交往，但由於鄭女父母管教甚嚴，雙方只能偷偷見面，鄭女對這情況感到厭煩，起了「換爸媽」的念頭，甚至在2019年7月11日傳訊息催促男友，「我很希望明天醒來我爸媽就死了」、「老公明天一定要讓爸媽死，不然我們就分手」。

▲大社凶殺案現場 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲現場滿是鄭母的鮮血。（資料圖／記者洪靖宜翻攝）

韓男雖然一度猶豫，但仍在女友的教唆下買刀準備行凶，同年月13日清晨6時許，2人討論過後決定趁著鄭母帶著鄭女前往菜市場買菜時埋伏行凶，並相約菜市場見面。當天上午8時韓男一見到鄭母現身牽機車，便衝上前持刀狠捅頸部，導致鄭母動脈被刺穿，血流如注倒地不起，雖經緊急送醫仍因傷勢過重宣告不治。

韓男犯案後將水果刀丟在現場，載著鄭女返回住處。警方循線追查才揭開這起逆倫殺人案，鄭女事後坦承教唆殺母，表示父母不同意她與韓男的戀情，還要求2人分手，這才起了殺心；韓男則稱，女友請他想辦法「處理」，還提醒他把車藏好。

橋頭地方法院勘驗各項事證後，依共同犯殺人罪，判處韓男有期徒刑13年8月，褫奪公權7年；依共同對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處鄭女有期徒刑15年6月，褫奪公權8年。案經上訴高雄高分院、最高法院均遭駁回，2020年12月18日全案定讞。

▲▼ 高雄19歲妹密謀殺母 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲鄭女不滿戀情受阻，動了「換爸媽」的念頭。（圖／翻攝當事人臉書）

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