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歷任三軍統帥最常見到的蔡英文　埋單澎湖手搖、帶麻辣鍋上山

▲▼總統蔡英文前往茶專飲料店。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文前往茶專飲料店。（資料照／總統府提供，下同）

記者蕭羽耘／綜合報導

近年兩岸軍事緊張，國防部證實，2020年共機一共擾台380架次，共軍艦也數次航經台海。總統蔡英文為體恤國軍辛勞，去年有許多暖心勞軍之舉，舉凡霸氣買單澎湖「愛國飲料店」棄單事件、帶麻辣鍋赴「樂山雷達站」視察等，都溫暖人心。

2020年9月，有飲料店家在臉書社團「澎湖大聯盟」公告，44杯冬瓜檸檬原價50元，特價30元。據了解，是因為海軍基地的弟兄原先訂了88杯飲料，其中44杯冬瓜檸檬已完成，剩下44杯還沒做，但海軍來電通知取消，說明是因為接到任務，為了保衛國家，須立即開軍艦出去。

店家當時強調，海軍弟兄真的不是棄單，雖然44杯飲料沒辦法如期照約定取，「但我們真的不生氣，因為保衛國家安全是重要任務，我們要力挺！所以我跟保衛弟兄說：『專心的完成任務，我們等你們回來，飲料部份就別擔心了，因為我有你們』」。

為此，蔡英文同月親自拜訪該家飲料店，不僅讓同仁訂購150杯飲料，她也親自從口袋掏錢全數埋單。當時總統向店家表示，她不是來買飲料的，是來付錢的，並針對店家先前照顧國軍表達感謝。而店家也向蔡英文說，這是應該的，「台灣就是人民對國防都很力挺」。店家的體諒、總統「霸氣」買單舉動，在當時溫暖大家的心。

▲▼總統蔡英文前往茶專飲料店。（圖／總統府提供）

除此之外，蔡英文去年10月時，為體會部署在新竹五峰鄉的「樂山雷達站」，親自搭2個小時的車，從山下上山視察，並且帶來麻辣鍋底給官兵暖身。

蔡英文當天身穿空軍「樂山雷達站」夾克，親自搭長達2個小時的車，帶鍋給官兵暖胃，她更感謝大家擔任空防的眼睛，從台灣看到世界，從世界看到外太空，從山下上山視察。國軍弟兄姊妹不論從山上到海邊，她都會去，所以一樣來到山上，看看所有弟兄姐妹。

蔡英文說，她選擇一路坐車上山，要體驗大家的日常，從山下到山上車程就要2個小時，路途遙遠山路崎嶇，各位輪休往返都要經歷這樣車程，真的不容易。

她表示，高山氣溫變化大，物資運補成本一定很高，「我要感謝大家擔任空防的眼睛，從台灣看到世界，從世界看到外太空，我代表三軍統帥來打氣之外，也要讓國人了解，有一群人在高山上全天候堅守崗位，承擔起預警偵蒐任務，我了解各位任務，掌握飛彈軌跡，以及迅速應變的能力」。

▼蔡英文赴雷達站視導官兵。（圖／軍聞社）

▲▼蔡英文赴雷達站視導官兵。（圖／軍聞社）

▲▼蔡英文赴雷達站視導官兵。（圖／軍聞社）

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